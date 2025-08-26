Elevassistent till Villaskolan
2025-08-26
Kristianstads kommun har drygt 7 000 medarbetare som gör skillnad i människors vardag, varje dag.
Nu söker vi en elevassistent till Villaskolan som ligger i ett vackert område i utkanten av Åhus. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-08-26Arbetsuppgifter
Som elevassistent arbetar du med att hjälpa och stimulera elever i behov av särskilt stöd till lärande, utveckling och självständighet både individuellt och i grupp med ett lågaffektivt bemötande. I arbetet ingår att skapa en trygg miljö och ramar för eleverna med fokus på studier och förutsättningar för att utveckla samarbeten och relationer i skolan. Arbetet sker på uppdrag av ansvarig lärare utifrån aktuell läroplan. Du stöttar elever under hela skoldagen såväl i klassrummet som på raster och i fritidshemmet, i måltids- och hygiensituationer samt vid övriga aktiviteter. Du kommer bland annat att arbeta med en elev som behöver hjälp med sondmatning.
Arbetet innebär ständig uppmärksamhet, analys och förståelse för situationer i och utanför klassrummet. I ett nära samarbete med lärare och övriga elevassistenter strävar du efter att hitta individuella lösningar för att varje elev ska kunna tillgodogöra sig undervisningen på bästa sätt. Förståelse för varandras professionella roller är av största vikt. Kontakt och samarbete med vårdnadshavare är en viktig del av arbetet samt aktivt medverkande till arbetsplatsens utveckling och ansvarstagande för egen personlig kompetensutveckling. Arbetet kan vara fysiskt ansträngande och psykiskt påfrestande. Kvalifikationer
Vi söker dig som har något av följande;
• Gymnasieexamen från Barn- och fritidsprogrammet med inriktning pedagogiskt och socialt arbete
• God känt från yrkespaketet Elevassistent inom vuxenutbildning eller motsvarande utbildning till elevassistent inom folkhögskola
• Examen/godkänt från motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer som tillräckligt omfattande inom pedagogik och barns utveckling och lärande.
• Uppfyller delar av utbildningskraven och har minst tre års arbete som elevassistent
Du behöver ha förståelse för uppdraget som elevassistent och god pedagogisk förmåga. Vi vill även att du är lyhörd för elevens behov och har kännedom om läroplanen. För oss är det meriterande om du har erfarenhet från liknande arbetsuppgifter liksom om du har erfarenhet av arbete med personer med funktionsvariationer. Det är en fördel om du har erfarenhet av sondmatning.
Du behöver kunna välja handlingssätt inom de pedagogiska metoder och tekniker som skolan arbetar med. Vi vill också att du har förmåga att kunna stimulera eleverna i deras utveckling och har god förmåga att möta barn i skolålder. Du är en balanserad och stabil person med ett professionellt förhållningssätt och kan hantera situationer som uppstår på ett tryggt och lugnt sätt.
För att lyckas med ditt uppdrag som elevassistent är det viktigt att du har empatisk förmåga, är lugn och tålmodig förmåga. Du är bra på att ta ansvar och att samarbeta. Då arbetet kan vara fysiskt krävande krävs det att du har god fysik.
För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis/betyg på dina genomförda utbildningar. När vi vill erbjuda dig tjänsten krävs det att du visar upp ett utdrag ur polisens belastningsregister för att vi ska kunna anställa dig, enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ i skollagen.
ÖVRIGT
Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!
I Kristianstads kommun tillämpar vi heltid för alla, vilket innebär att alla medarbetare med tillsvidareanställning har rätt till heltid och deltid är en möjlighet. Vi tillämpar också rökfri arbetstid.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vår ansökningsknapp, utan kontakta HR-rekrytering via växeln 044-13 50 00 för en säker ansökningsprocess.
