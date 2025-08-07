Elevassistent till Vederslöv skola
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen / Barnskötarjobb / Växjö Visa alla barnskötarjobb i Växjö
2025-08-07
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen i Växjö
, Uppvidinge
, Tingsryd
, Värnamo
, Vetlanda
eller i hela Sverige
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i - idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!Publiceringsdatum2025-08-07Arbetsuppgifter
Vederslöv skola är en charmig F-6 skola med drygt 165 elever endast 20 minuters resväg från Växjö. Skolan ligger i ett lugnt område med ett fantastiskt läge i närhet av naturen, skog, ängar och vatten. Skolan har en liten idrottshall, en fantastisk skolgård som inbjuder till lek, spel och kreativitet. Vi arbetar för att behålla barnets lust till att lära och ge eleverna möjligheter till inflytande. Genom samverkan mellan fritids och skola vill vi erbjuda eleverna en rolig, meningsfull, lustfylld och trygg verksamhet.
Vi söker en engagerad och kompetent elevassistent med en mångårig erfarenhet av olika NPF diagnoser och som är redo att bli en värdefull del av vårt team. Denna position fokuserar på att skapa en trygg och stödjande miljö för en elev under skoldag samt fritidstid. På Vederslöv skola har du möjlighet att lära känna alla barn och elever väl men även dina kollegor vilket ger en trygg, familjär och inkluderande stämning. All personal på skolan är engagerade och brinner för att utveckla och förfina skolans och fritidshemmets verksamhet och framgångsrika vägar framåt för våra barn och elevers måluppfyllelse.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad elevassistent och är en ansvarstagande och självgående med förmågan att agera som en trygg och förtroendefull vuxen förebild för våra elever.
Vi tror att du har god erfarenhet av olika NPF diagnoser, och har erfarenhet av ADHD problematik, AST mm. Är du den vi söker, så tveka inte, vi behandlar din ansökan efterhand som den kommer in. Utbildning inom NPF, samt TEACCH är meriterande.
Du behärskar svenska i både tal och skrift. I rollen är det viktigt att du kan hantera snabba förändringar och utmanande situationer på ett lugnt och effektivt sätt. Du är ödmjuk och inte rädd för att ta i där det behövs. Då du kommer att samarbeta nära med lärare, vårdnadshavare och andra resurser krävs en god samarbetsförmåga. Vidare ser vi att du brinner för att stötta barn i deras utveckling och välbefinnande. Tydlighet och en öppen kommunikation är en förutsättning för att skapa ett förtroendefullt samarbetsklimat. Vi tror att en positiv inställning smittar av sig och skapar en bättre arbetsmiljö och en mer positiv inlärningsmiljö för våra elever. Om du känner att du har dessa egenskaper och vill vara en del av vårt dedikerade team, ser vi fram emot din ansökan.
Tillsammans kan vi skapa en meningsfull och berikande arbetsmiljö där vi kan växa och göra skillnad tillsammans.
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.
Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UTBF 256/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662), https://www.vaxjo.se/sidor/forskola-och-skola.html Arbetsplats
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor Vederslöv och Kalvsviks skola
Malin Hewer 0470-796862 Jobbnummer
9449992