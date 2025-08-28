Elevassistent till Västerskolan
2025-08-28
Västerskolan är en F-3 skola med tre fritidshem. På Västerskolan finns idag ca 170 elever, 26 pedagoger, skolsköterska, kurator, fritidshemspersonal, skoladministratör, vaktmästare, lokalvårdare och rektor. Skolan är belägen centralt i vackra Kungsör med nära till naturområden och idrottsanläggningar.
Västerskolans lärare och pedagoger arbetar med stort engagemang för att våra elever ska utvecklas och nå såväl kunskapsmål som sociala mål. Vi är vana att dela med oss av pedagogiska framgångar och det nära samarbetet med elevhälsan gör att vi alltid har nära till råd och stöd. Vi uppmuntras att vara modiga, ta ansvar, tänka nytt och vi har ett syfte när vi planerar organisation, utvecklingsarbeten och undervisning.
På skolan pågår ett intressant utvecklingsarbete med fokus på bland annat språkutvecklande arbetssätt, kooperativt lärande och matematikutveckling. I arbetslagen har vi trygga samarbeten och en lärande miljö vilket gynnar utvecklingsarbetet.
I rollen som elevassistent stödjer du elever i deras kunskapsmässiga och sociala utveckling under skoldagen. I tjänsten ingår även arbete i skolans fritidshem.
Hos oss får du ett jobb där du är med och skapar trygghet, utveckling och livslångt lärande för nya generationer. Att arbeta som elevassistent hos oss är utvecklande på många plan och du får erfarenhet både av ledarskap och pedagogik.Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasieutbildning och erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd/NPF. Dina språkkunskaper i svenska är goda i både tal och skrift och du får gärna ha en pedagogisk utbildning, exempelvis lärare i fritidshem eller elevassistent.
Vi söker dig som är positiv och driven. Du är bekväm att arbeta självständigt och har samtidigt lätt för att samarbeta i lag med olika yrkeskompetenser. Vi tror att du är en person som är trygg och vill göra ditt bästa för att bidra till en trivsam arbetsplats för både elever och kollegor. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
Löpande urval och intervjuer.
Kungsör är en lugn och trygg kommun med närmare 8 700 invånare. Kungsör präglas av en kunglig historia och en sällsynt vacker och unik natur. Centrala Kungsör ligger högt och bebyggelsen sträcker sig ner mot Mälaren. På landsbygden finns ytterligare en tätort, Valskog. Kommunen växer och förändras hela tiden, vi planerar, utvecklar och förbättrar nya och befintliga områden.
Kungsör ligger mitt i Västra Mälardalen, E20 passerar strax utanför tätorten och tågen på Svealandsbanan stannar centralt. Till grannkommunerna reser du snabbt, till Arboga, Köping och Eskilstuna tar det cirka 15 minuter, Västerås och Örebro finns inom 45 minuter och Stockholm når du på en timme med snabbtåg.
I kommunen är vi cirka 700 medarbetare. Tillsammans ser vi till att de viktiga delarna i ett samhälle fungerar. Här är det nära till allt och det finns stora möjligheter för dig att utvecklas och bidra till att skapa framtidens Kungsör.
