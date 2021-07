Elevassistent till särskild undervisningsgrupp på Forsenskolan - Tidaholms kommun - Barnskötarjobb i Tidaholm

Prenumerera på nya jobb hos Tidaholms kommun

Tidaholms kommun / Barnskötarjobb / Tidaholm2021-07-05Forsenskolan ligger i centrala Tidaholm och har elever från förskoleklass till årskurs 6 samt grundsärskola. Skolan ligger i anslutning till simhall/idrottshall. Skolan kommer under läsåret 2021-2022 ha ungefär 420 elever och cirka 80 medarbetare. Skolan och fritidshemmet har en skolgård som inbjuder till lek och rörelse och vi arbetar för aktiva raster i alla åldrar. Skolans pedagogiska idé är för att möta varje elevs unika förutsättningar.Vi söker dig som brinner för att jobba med barn i behov av särskilt stöd och vill jobba i en särskild undervisningsgrupp som planeras starta höstterminen 2021 på Forsenskolan. Vi driver skolutveckling tillsammans och vi har god stämning och gemenskap. Vi bidrar till varandras lärande genom att delge varandra goda exempel och pedagogiska idéer.Vi vill att du är utbildad elevassistent som arbetsgivaren bedömer är relevant och/eller har erfarenhet av att jobba med elever i omfattande behov av särskilt stöd. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Som person är du tydlig och har god struktur. Du har möjlighetsfokus, arbetar för en god arbetsmiljö för dina elever såväl som dina kollegor och du är en kreativ lagspelare. Du har förmåga att skapa goda relationer med både elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är en god förebild, initiativrik och drivande. I arbetet som elevassistent arbetar du med ett stort engagemang för elevens utveckling, såväl socialt som pedagogiskt.I rollen som elevassistent arbetar du tillsammans med undervisande lärare. Uppdraget som elevassistent handlar om att stötta elever i undervisningen och i andra situationer och lärmiljöer på skolan. Arbetsmoment kan vara social träning, omsorg eller genomförande av planerad verksamhet i skolan och på fritidshemmet. Arbetet med elever kan ske en till en, en till två eller i en liten grupp. I arbetet kan det ingå en del lyft, varför god fysik är en förutsättning.Tjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid med tillträde 2021-08-09 eller enligt överenskommelse.Urval och intervjuer kommer att ske fortlöpande under ansökningstiden, ansök därför redan idag, dock senast 2021-07-18.Kontaktuppgifter till fackliga representanter hittar ni här: www.tidaholm.se/ledigajobb Vi tar endast emot ansökan via vår hemsida www.tidaholm.se/ledigajobb Välkommen med din ansökan!Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificerat2021-07-05Individuell lönesättning.Sista dag att ansöka är 2021-07-18Tidaholms kommun5845786