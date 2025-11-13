Elevassistent till Myranskolan
2025-11-13
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gällivare kommun i Gällivare
, Boden
, Luleå
Beskrivning av verksamheten
Myranskolan har ca 150 elever från förskoleklass till åk 6, samt en fritidshemsavdelning. Skolan är belägen i Koskullskulle. På Myranskolan arbetar det en undervisningsansvarig lärare samt en klassmentor som främst arbetar mot läroplanens sociala delar i varje klass i årskurserna 1-6. Fritidshemmet är ett komplement till skolan där man utvecklar elevernas förmågor genom olika uttrycksformer och utgår från elevernas intressen. På skolan finns även speciallärare, skolkurator och skolsköterska som samarbetar i team för elevernas bästa. Dina arbetsuppgifter
Som elevassistent arbetar du nära elever. Du samarbetar med lärarna i skolan och fritidshem samt övriga i arbetslaget för att skapa en trygg och stimulerande lärmiljö. Det innebär att du är delaktig i planering och anpassning av elevens skoldag, arbetar i samverkan med lärare, vårdnadshavare, elevhälsan och fritidspersonal för att möta elevens behov, stimulera elevens utveckling, lärande och självständighet. Kvalifikationer
Lägst gymnasieexamen, utbildning inom barn och/eller fritid, aktivitetsledare inom fritidshem eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig/relevant. Erfarenhet av att skapa trygghet, skolans värdegrund, värderingar och normer. Erfarenhet från skola, fritidshem eller/och andra verksamheter där du har varit ledare för barngrupper är meriterande. Du ska ha en god social förmåga, självgående, initiativrik, ansvarstagande och ha ett gott bemötande till kollegor, elever och vårdnadshavare. Vi ser att du har en god kommunikativ förmåga, färdigheter i det svenska språket i tal och skrift.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Utdrag ur polisens belastningsregister är ett krav.
Inom ramen för den nationella minoritetsspråkslagen är Gällivare kommun förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska. Kunskaper i något av dessa språk är meriterande vid ansökan om anställning i Gällivare kommun. Anställningstyp/arbetstider
Heltid, tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas. Ersättning
Månadslön, vi tillämpar individuell lönesättning - ange gärna löneanspråk i ansökan.
Tillträde / Ansökan
Till din ansökan vill vi ha med ett CV. Vid anmodan lämnas originalhandlingar.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2025-11-26.
Upplysningar
Vik rektor Alexander Nilsson, tel 0970-818 196
Rekryterare Ann-Louise Johansson, tel 076 137 8078
Fackliga företrädare
Sveriges Lärare, gallivare@sverigeslarare.se Övrig information
Gällivare kommun erbjuder dig:
Friskvårdförmån i form av styrketräning/gruppträning/Dundret
Friskvårdstimme
Ta del av arbetsplatsens Trivselpeng
Medlemskap i GKFF (Gällivare kommuns fritidsförening)
Sista dag att ansöka är 2025-11-26
Detta är ett heltidsjobb.
Gällivare kommun
Gällivare Kommun
Gällivare Kommun Kontakt
Tf. bitr. rektor
Alexander Nilsson alexander.nilsson@gallivare.se 0970818196
