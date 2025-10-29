Elevassistent till Hermodsdalsskolan
Malmö kommun / Barnskötarjobb / Malmö Visa alla barnskötarjobb i Malmö
2025-10-29
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20252542 Publiceringsdatum2025-10-29Dina arbetsuppgifter
Nu har du chansen att vara en del av oss på Hermodsdalsskolans anpassade grundskola i uppdraget som elevassistent inom ämnesområdesklass. Vi söker dig som vill vara en del av en lärande organisation med eleven i fokus.
Tillsammans arbetar vi för att varje elev ska lyckas utifrån sina förutsättningar och för att alla elever ska mötas av höga förväntningar och en för dem anpassad undervisning.
Som elevassistent hos oss arbetar du i ett nära samarbete med speciallärare, förskollärare och elevassistenter. Du arbetar med en elev som behöver extra stöd för att kunna utvecklas både socialt och i undervisningen. Det kan handla om att hjälpa och stötta vid läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter och/eller olika typer av funktionsnedsättningar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter handlar därför om att hjälpa eleven att följa med i undervisningen samt att finna ro i sina studier. Utöver det kommer dina arbetsuppgifter även att bestå av att hjälpa eleven/eleverna att träna på olika vardagsuppgifter, vara ett stöd under raster, i omklädningsrum, på utflykter och vid måltider.
I uppdraget ingår även att du arbetar i vårt fritidshem och korttidstillsyn, där du tillsammans med förskollärare och andra elevassistenter skapar en fritidsverksamhet som präglas av en god lärandemiljö där elevernas intressen och nyfikenhet står i centrum.Kvalifikationer
Du som söker har en avslutad gymnasieutbildning. Är den från barn- och fritidsprogrammet ser vi det som meriterande. Alternativt har du en elevassistentutbildning som påbyggnad efter gymnasiet.
För tjänst inom anpassad grundskola är det meriterande med inriktning mot omvårdnad, eller motsvarande kunskap genom minst två års erfarenhet av arbete med barn och unga med funktionsnedsättning eller intellektuell funktionsnedsättning.
Du behöver ha minst två års arbetslivserfarenhet som inkluderar arbete med barn och unga. Det är ett krav att du har tidigare erfarenhet av att arbeta på anpassad grundskola eller annan specialverksamhet. Det är även meriterande om du har arbetat i grundskola med elever som har behov av särskilt stöd.
Vi ser gärna att du har god kunskap om skolans läroplan och andra styrdokument, samt förmåga att tillämpa dessa i det dagliga arbetet. Du bör ha särskild kännedom om förutsättningarna för elever i behov av särskilt stöd utifrån verksamhetens behov.
Du har kunskap om hur olika funktionsnedsättningar och diagnoser påverkar elevens lärande och hur man på bästa sätt kompenserar för dessa. Du har även förståelse för hur dessa bör bemötas i praktiken. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med både fysiska och intellektuella funktionsnedsättningar.
Du har kunskap om och kan använda alternativa kommunikationssätt såsom TAKK och bildstöd. Kunskap om lågaffektivt bemötande är ett krav.
Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med våra elever, deras vårdnadshavare och alla dina kollegor på skolan.
Som elevassistent hos oss behöver du vara lösningsfokuserad, flexibel och ha förmåga att hantera snabba förändringar och ögonblickssituationer. Du är stresstålig, har lätt för att samarbeta och arbetar med ett lågaffektivt och tryggt bemötande i alla sammanhang.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Hermodsdalsskolan är en F-9-skola med 530 elever. Fritidsverksamheten har idag 17 elever på anpassade grundskolan respektive 130 elever på grundskolan. Vår anpassade grundskola har sju klasser i årskurs 1-9, fördelat på 3 ämnesklasser och 4 ämnesområdesklasser. På Hermodsdalsskolan ser vi varje elev! Vi arbetar med nära relationer till såväl elever som vårdnadshavare och genom regelbundna resultatdialoger anpassar vi undervisningen till varje elev. Här vill vi att alla elever ska lyckas
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 3
Tillträde:Enligt överrenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Administrativ chef
Pernilla Kvist pernilla.kvist2@malmo.se Jobbnummer
9579657