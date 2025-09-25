Elevassistent till Furutåskolan
2025-09-25
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i - idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!
Furutåskolan är en F-6-skola med tillhörande fritidshem. Det går 290 elever på skolan. Inför det här läsåret har vi flyttat in i helt nya lokaler, vilket skapar nya möjligheter för lärande och utveckling.
Vi söker nu en elevassistent för arbete mot elever i förskoleklass, lågstadie samt fritidshem. I rollen kommer du hjälpa elever som behöver stöd för att kunna följa med i undervisningen, hantera raster och förflyttningar i syfte att få hela deras skoldag att fungera på bästa sätt.
Tjänstens sysselsättningsgrad är 100 % och vi söker dig som kan påbörja din tjänst omgående. Kvalifikationer
Vi söker dig som har elevassistentutbildning, eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig. Vi ser gärna att du har erfarenhet av liknande arbete.
Du har intresse och förståelse för barn och elevers olika förutsättningar och arbetar lösningsfokuserat för att tillgodose elevens individuella behov. Som person ser vi att du är flexibel, har god samarbetsförmåga med skolpersonal och hemmet. Du kan individualisera utifrån elevers behov. Vi tror att du är en positiv och engagerad person som kan bemöta alla barns olikheter.
Varmt välkommen med din ansökan!
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs.
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.
