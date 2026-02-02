Elevassistent till Augustenborgsskolan
2026-02-02
Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som vill vara en del av oss på Augustenborgsskolan och som vill arbeta i det viktiga uppdraget som elevassistent!
Som elevassistent hos oss arbetar man i ett nära samarbete med ansvarig grundskollärare. Du arbetar med en eller flera elever i en klass som behöver extra stöd för att kunna följa med i undervisningen. Det kan handla om att hjälpa elev/elever med läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter och/eller olika typer av funktionsnedsättningar.
Detta uppdrag består till stor del av tillsyn och omsorg om en elev med intellektuell funktionsnedsättning i förskoleklass. Vidare ska elevassistenten bidra till att främja elevens utveckling samt möjliggöra en välfungerande och trygg vardag. Efter skoltid arbetar elevassistenten på fritidshemmet.Kvalifikationer
Du som söker har en avslutad gymnasieutbildning. Är den från barn- och fritidsprogrammet ser vi det som meriterande. Du har minst två års erfarenhet av barn och unga med funktionsnedsättning/intellektuell funktionsnedsättning. Tidigare erfarenhet av att arbeta i grundskola med elever som har behov av särskilt stöd.
Vi ser gärna att du har en god kunskap om skolans läroplan och andra dokument som styr skolans verksamhet. Vi ser också att du har kunskaper om hur olika funktionsnedsättningar påverkar elevens lärande och hur man på bästa sätt kompenserar för dessa.
Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med våra elever, deras vårdnadshavare och alla dina kollegor på skolan.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Augustenborgsskolan är en grundskola belägen i stadsdelen Augustenborg i Malmö. Ett område som är känt för sina gröna initiativ och urbana hållbarhetsprojekt. Skolan har funnits sedan 1952. Det är en F-9 skola med ca 750 elever och 120 anställda. Vi är en mångkulturell skola med elever och personal från alla världens hörn. Här finns nyfikna elever med stor lust att lära. Skolans vision är "Här lär vi tillsammans i en trygg miljö. Alla vill och alla kan". Vi har ett stort kompensatoriskt uppdrag, vilket ställer stora krav på hur vi möter våra elevers behov på bästa sätt. Augustenborgsskolan har genom ett tydligt och tryggt ledarskap, engagerade och kompetenta medarbetare och ett systematiskt och långsiktigt utvecklingsarbete med fokus på att säkerställa en god kvalitet i undervisningen samt en trygg och lugn lärmiljö nått goda resultat. Vi har fokus på Genrepedagogik och lässtrategier samt att utveckla skolans värdegrundsarbete.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Vikariat t.om. 2026-06-14
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Snarast

Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
