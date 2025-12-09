Elevassistent till anpassad gymnasieskola
2025-12-09
Sundsta-Älvkullegymnasiet är en av Sveriges nyaste och modernaste gymnasieskolor och en av de allra största.
Skolan har ca 2000 elever och 250 personal.
Vår vision är enkel. Våra elever ska nå sina mål och vara väl rustade för framtiden. Dit når vi genom att fokusera på skolglädje, goda relationer och kvalitet.Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill göra skillnad! Tjänsten är ett vikariat som elevassistent inom anpassade gymnasieskolans individuella program. I arbetet möter du elever med intellektuell funktionsnedsättning, ibland i kombination med andra funktionsnedsättningar.
Som elevassistent ingår du i ett arbetslag bestående av lärare och elevassistenter där samarbete och lyhördhet för elevernas behov är viktigt. Du bidrar till att skapa en trygg, strukturerad och stimulerande miljö där elevens individuella behov av stöd i kunskapsutveckling och omvårdnad i olika situationer under dagen tillgodoses.
Du är en trygg och flexibel vuxen som har god förmåga att skapa tillitsfulla relationer med eleverna, både under lektionstid och på raster. Du är självgående, ansvarstagande och tålmodig samt har ett positivt och respektfullt bemötande.Kvalifikationer
Vi söker en elevassistent som har en elevassistentutbildning, gymnasial utbildning från barn- och fritidsprogrammet med pedagogisk inriktning eller eftergymnasial utbildning/arbetserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Du har erfarenhet och kunskap inom lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik och AKK.
Det är meriterande om du tidigare har arbetat inom anpassad skola. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet för arbetet.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Om Karlstads kommun
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ansvarar för cirka 7 000 elevers utbildning inom gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning på grundskole- och gymnasienivå, yrkeshögskola och svenska för invandrare. Våra skolor står för kunskap, erfarenhet, trygghet, kvalitet och glädje! Våra cirka 650 medarbetare skapar utbildning för alla.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Ersättning
