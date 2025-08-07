Elevassistent/stödpedagog 75-100%
Välkommen till Boxholm - där livet är nära
I Boxholms kommun bor du med allt du behöver inom räckhåll. Här bor cirka 5 500 invånare som uppskattar närheten till både service och natur.
Tänk dig att ha butiker, skolor, förskolor, simhall och pendeltåg - allt inom bara några minuters promenad från centrum. Och när du vill byta småstadslivet mot storstadspuls, tar du dig enkelt till Linköping med pendeltåget - på bara 30 minuter.
Dessutom har du naturen bokstavligen runt knuten - perfekt för återhämtning, friluftsliv och livskvalitet i vardagen. I Boxholm får du det bästa av två världar: det lugna, trygga och naturnära - med storstadens möjligheter bara ett stenkast bort.
Samtidigt pulserar samhället av ett levande föreningsliv och människor med starka drivkrafter. Här finns ett rikt utbud av idrott, kultur och ideella initiativ som engagerar både unga och äldre. Tillsammans bygger vi en kommun där gemenskap, engagemang och framtidstro växer starkare för varje dag.
Vi söker en engagerad elevassistent till Stenbockskolan i Boxholm!
Vill du vara med och göra skillnad för våra elever och bidra till en trygg och inkluderande skolmiljö? Vi söker nu en positiv och ansvarsfull elevassistent som vill vara en viktig del av vårt team.
I rollen som elevassistent kommer du att få arbeta med en elev på högstadiet och stötta den i skolarbetet och på raster. Vi söker dig som önskar arbeta 75-100%.
Vi söker dig som är lyhörd, ansvarsfull och har ett genuint intresse för att arbeta med barn och unga. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med elever eller om du har någon form av pedagogisk utbildning. Det viktigaste är att du är empatisk, flexibel och kan skapa goda relationer.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en stimulerande arbetsmiljö, där fokus ligger på att skapa en trygg och inkluderande skola för alla elever. Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team! Platsen för arbetet kan komma att variera mellan olika ställen där undervisning bedrivs.
Skicka din ansökan med CV och ett personligt brev. Tjänsten önskas tillsättas snarast, och därför genomförs intervjuer löpande.
