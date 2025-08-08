Elevassistent sökes till Lunnaskolan
2025-08-08
Din arbetsplats
Lunnaskolan är en F-3-skola i Landvetter med fritidshem och Anpassad grundskola. Eleverna kommer från närområdet, Önneröd och Tahult. Skolan består av tre byggnader och en skolgård som inbjuder till kreativitet. På skolan går nära 400 elever i årskurserna F-3 fördelat på fyra förskoleklasser, fyra ettor, fyra tvåor, fyra treor. Anpassad grundskola som har egen rektor har 3 avdelningar. Det finns en hög kompetens bland pedagogerna vilket ger förutsättningar för en god kvalitet. För att skapa goda förutsättningar för ett bra samarbete och samarbetsklimat arbetar skolan med PAX. Vi erbjuder rastaktiviteter varje förmiddagsrast med målet att eleverna får större variation i lekar/aktiviteter som främjar samarbete, rörelse och sammanhållning. Vårt senaste tillskott under rasterna är Leksaksbanken som erbjuder lekmaterial för utlåning. I banken turas elever ur åk 3 om att ta ansvar för lekmaterialet. Det ger eleverna ökad möjlighet till delaktighet, inflytande och ansvar. Skolan ligger i en villabebyggelse i Landvetter med naturen in på knutarna. Det är femhundra meter till vår egen skolskog och Landehofs motionsspår som används flitigt.
Ditt uppdrag
Vi söker nu elevassist till vår grundskola, ett visstidsuppdrag på 1 år. Du kommer att arbeta i två olika arbetslag tillsammans med övriga pedagoger i ett nära samarbete under hela dagen, både skoltid och fritidstid. Som elevassistent behöver du vara flexibel, empatisk, lugn och tydlig samt ha förmåga att skapa goda relationer till elever och deras vårdnadshavare samt övriga pedagoger i gruppen. Lågaffektivt bemötande är gynnsamt.
Det här krävs för tjänsten
Du som söker behöver ha erfarenhet av att arbeta med barn med stora omsorgsbehov.
Är glad, positiv, kreativ, flexibel och öppen för att hitta lösningar
Har god förmåga att samarbeta,
Är flexibel och kan inspirera och engagera elever,
Är uppdragsmedveten och arbetar målrelaterat,
För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas.
Vad vi erbjuder dig
Läs mer på vår hemsida om vad vi erbjuder dig. (https://www.harryda.se/arbete/arbetaiharrydakommun/detharerbjudervidig.4.4bd770a51817ff14fcd13400.html)
Om Härryda kommun
Härryda är en kommun som vågar!
Här siktar vi mot att ha Sveriges bästa skolor och näringslivsklimat, omsorg av högsta kvalitet och attraktivt samhällsbyggande. Tillsammans är vi 3 000 medarbetare som gör mötet med Härryda kommun enkelt. Med mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar vi varandra och levererar service med kompetens och kvalitet. Härryda kommun har de fyra senaste åren placerat sig i topp i Dagens Samhälles årliga ranking av Årets superkommun.
Vi söker dig som är engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa lösningar som håller för kommande generationer. Du hittar oss mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen. Tillsammans åstadkommer vi mer!
Övrig information
Sista dag att ansöka är 2025-08-21
Rektor
Susanne Flenner susanne.flenner@harryda.se 031-724 83 42
