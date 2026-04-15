Elevassistent på Dannikeskolan
2026-04-15
Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.
Dannikeskolan ligger mitt i hjärtat av Dannike och är en F-6 skola med tillhörande fritidshem. Skolan har idag ca 80 elever och har en fritidsavdelning. Vi har en rymlig skolgård med närhet till härliga naturområden. Skolan har en varm och generös atmosfär, där ett gott klimat bland personal och elever är ett kännetecken. Vi har fräscha lokaler, en fin idrottshall och vårt fritidshem har egna rymliga lokaler. Vi delar byggnad och personalrum med Dannike förskola. Som lärare utvecklar du eleverna till lärande, aktiva och ansvarstagande individer.Publiceringsdatum2026-04-15Dina arbetsuppgifter
I den här tjänsten arbetar du som elevassistent för en elev med Downs syndrom som börjar i förskoleklass höstterminen 2026. Du finns som ett nära och tryggt stöd under hela skoldagen, både i klassrummet och på fritids.
Du stöttar eleven i undervisningen, anpassar samt följer med i övergångar och under raster. Rollen innebär också att du möter elevens individuella behov under dagen, och bidrar till att skapa en trygg, fungerande och meningsfull skolvardag.
Du samarbetar nära med lärare och övrig personal, och har även nära kontakt med vårdnadshavare.
Som elevassistent är du en närvarande och lyhörd vuxen som bygger en trygg relation till eleven. Du bidrar med struktur, förutsägbarhet och engagemang, och är en viktig del i att skapa stabilitet och utveckling i elevens vardag.Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig som har gymnasiekompetens, exempelvis barn- och fritidsprogrammet, elevassistentutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig alternativt stödpedagogsexamen eller socialpedagogsexamen från folkhögskola eller yrkeshögskola. Du vill arbeta med elever i behov av särskilt stöd.
För tjänsten är det ett krav att du har kunskap och erfarenhet av TAKK. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att ha arbetat med barn med funktionsvariationer.
Ditt förhållningssätt är att barn gör rätt om de kan och du anpassar ditt bemötande och din kommunikation för att skapa förutsättningar för elever att tolka olika situationer och sammanhang. Du har god samarbetsförmåga, tar ansvar, är engagerad, flexibel och initiativrik.Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via knappen Sök jobbet nedan.
Om du har skyddade personuppgifter, ska du inte skicka in din ansökan här. Kontakta istället rekryterande chef. Kontaktuppgifter finns i annonsen. Ange inte heller referenser med skyddad identitet.
Observera att ansökningar blir allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Sista dag att ansöka är 2026-05-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "24:2026:119". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås kommun
501 80 BORÅS
Kontakt
Rekryterande chef
Therése Costinger therese.costinger@boras.se 033-355407
