Elevassistent i anpassad grundskola

Hamnabro anpassad Grund- och gymnasieskola har i dagsläge drygt 40 elever. Här arbetar vi med likvärdig utbildning och en tillgänglig lärmiljö. Arbetet präglas av att elevens bästa alltid står i fokus, ett stort engagemang, ett stort hjärta, tydliggörande pedagogik, AKK (Alternativt kompletterande Kommunikation) och ett lågaffektivt bemötande. Vi söker nu en elevassistent som vill vara med och utveckla och bidra till vår verksamhet på anpassad skola.Publiceringsdatum2025-10-09Arbetsuppgifter
Här arbetar du med en eller flera elever, både under skoldagen och på fritidshemmet. Du arbetar elevnära och följer eleverna genom hela dagen. I rollen som elevassistent är din uppgift att aktivt arbeta för att utveckla elevernas självständighet, förebygga och överbrygga svårigheter som eleverna möter under skoldagen. I din roll bidrar du till elevernas övergripande utveckling socialt, kommunikativt och kunskapsmässigt tillsammans med pedagog och arbetslag. Du är delaktig i planering, genomförande och utvärdering av det pedagogiska arbetet under ledning av ansvariga pedagoger.
Du är en del av fritidshemmets arbetslag där du i samarbete med ansvarig pedagog och skolledning bidrar till verksamhetsutvecklingen. Arbetet hos oss kräver nära samverkan med vårdnadshavare, kollegor samt andra utomstående aktörer som är viktiga för elevernas hälsa och utveckling.Kvalifikationer
Du som söker ska ha avslutad gymnasieutbildning, barn och fritid och-eller annan adekvat utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant.
Meriterande är om du har erfarenhet av arbete med barn och unga med Intellektuell funktionsnedsättning, autism och andra NPF- diagnoser, har god kunskap om olika funktionsnedsättingar och hur dessa bemöts.
Önskvärt är att du har kunskap om AKK (Alternativt kompletterande Kommunikation), stödtecken och lågaffektivt bemötande. Uppdraget kräver ett professionellt förhållningssätt, god samarbetsförmåga och en flexibilitet i arbetssättet samtidigt som det krävs tydlig struktur och förutsägbarhet.
Vi vill att du är trygg i rollen som vuxen förebild och kan skapa tillit och trygghet i relation med eleverna, vårdnadshavare och kollegor. Du har förmåga att ta eget ansvar både i klassrummet och på fritidshemmet. Vidare är du lugn och tålmodig i svåra situationer och har en förmåga att se saker ur ett större perspektiv.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Här kan du läsa mer om vårt erbjudande och våra förmåner https://www.simrishamn.se/om-kommunen/jobba-hos-oss/vart-erbjudande
