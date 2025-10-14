Elevassistent Floristutbildning
Hvilan Utbildning, med anor från 1868, är en ledande utbildningsaktör inom de gröna näringarna. Vi ägs av Hushållningssällskapen i Kalmar Kronoberg Blekinge, Sjuhärad och Skåne, och erbjuder utbildningar på gymnasie- och vuxennivå. På vår gymnasieskola i natursköna Kabbarp, Hvilangymnasiet, bedriver vi gymnasieprogram inom Trädgård, Florist och Kock.
Tjänsten
Vi söker en engagerad elevassistent till vår floristutbildning. Tjänsten omfattar två halvdagar per vecka där du kommer att stödja en elev i yrkesämnena.
Tjänsten omfattar totalt 8 timmar per vecka.Dina arbetsuppgifter
Stötta och stimulera eleven i det praktiska arbetet inom floristik under lärarens ledning
Vara närvarande och ge stöd i yrkesämnets moment för att eleven ska kunna delta fullt ut i undervisningen
Samverka med läraren utifrån lektionsupplägget och skapa förutsättningar för elevens lärande
Anpassa stöd och strategier utifrån elevens behov för att främja självständighet
Dokumentera i de verksamhetssystem som används
Vi söker dig som
Har erfarenhet av att arbeta med ungdomar och/eller inom elevhälsa
Är tålmodig, lyhörd och har ett positivt förhållningssätt
Kan arbeta både självständigt och i samarbete med lärare
Gärna har kunskap om eller intresse för floristik (ingen formell utbildning krävs)
Arbetet kräver att du har goda kunskaper i svenska både i tal och skrift. Du är pedagogisk och har förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Du är lugn, tålmodig och har förmågan att fokusera på rätt saker. Sist men inte minst samarbetar och relaterar du till andra på ett lyhört och smidigt sätt.
Du värdesätter och skapar goda relationer med såväl elever som kollegor.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
