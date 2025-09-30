Elevassistent F-3

Kannebäcks Friskolefören / Barnskötarjobb / Göteborg
2025-09-30


Vi söker elevassistent F-3 med anställning snarast - 2025-12-22 med daglig arbetstid 08.30-14.00 innebärande 60% tjänst.
Tjänsten innebär stöd till elev under skoldagen.
Vi söker dig som
• har kunskap inom NPF.
• är ansvarsfull och har hög ambition.
• känner glädje i att möta och arbeta tillsammans med barn som vuxna.
• vill utveckla och bidra till fritidshem och skola i stort.
• är samarbetsvillig och flexibel.
• alltid ser till elevernas bästa.
Vi erbjuder dig en stabil arbetsplats med ett öppet arbetsklimat, bra samarbete och duktiga kollegor. Vi arbetar ofta i mindre undervisningsgrupper Vi har bra lokaler, vetgiriga barn, engagerade föräldrar och motiverade medarbetare, där vi tillsammans arbetar för att barn och ungdomar ska få med sig ett stärkt självförtroende, självinsikt och lärande för livet. Läs mer på vår hemsida www.drakbergsskolan.se.
Drakbergsskolan - Den lilla skolan med de stora möjligheterna - är en ideellt driven friskola i västra Göteborg, med en klass i varje årskurs F-9 samt fritidshem - totalt ca 250 elever. Huvudman för Drakbergsskolan är Kannebäcks Friskoleförening - ett personal- och föräldrakooperativ.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
E-post: rektor@drakbergsskolan.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Kannebäcks Friskolefören
Bronsåldersgatan 82 Vita Två (visa karta)
421 62  VÄSTRA FRÖLUNDA

Arbetsplats
Drakbergsskolan

Kontakt
Rektor
Annett Bawel
rektor@drakbergsskolan.se
031892851, 0709268360

Jobbnummer
9532895

