Elevassistent, Anpassad grundskola Östra Ersbodaskolan
2025-11-03
Ersboda anpassade grundskola finns på Östra Ersboda och Ersängsskolan.
Ersängsskolan ligger på Östra Ersboda och är en mångkulturell F-9-skola. Totalt finns det cirka 400 elever på skolan. Här finns även anpassad grundskola med inriktning ämnesområden åk 1-6 samt resursklasser för hela kommunen. Vi har ett av Sveriges bästa skolbibliotek och i närheten finns fotbollsplan och äventyrslekpark.
Östra Ersbodaskolan är en liten dynamisk skola med förskoleklass upp till och med årskurs 3 samt anpassad grundskola åk 1-6. Här arbetar kompetent personal och elever från många olika kulturer. Här finns goda möjligheter till friluftsaktiviteter. Bibliotek, fotbollsplan och elljusspår ligger alldeles intill skolan. Skolan är belägen i bostadsområdet Östra Ersboda där många kulturer och nationaliteter finns representerade.
Vi söker nu två vikarierande elevassistenter!Publiceringsdatum2025-11-03Arbetsuppgifter
Som elevassistent på den anpassade grundskolan är din huvuduppgift att stötta elever med särskilda behov i deras lärande, utveckling och dagliga aktiviteter. Du arbetar för att skapa en trygg, stimulerande och inkluderande miljö som möjliggör för varje elev att nå sin fulla potential.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Stöd i undervisningen: Assistera elever under lektioner genom att ge extra förklaringar och hjälp med uppgifter.
Följa med elever på studiebesök, utflykter och andra skolrelaterade aktiviteter för att ge nödvändigt stöd.
Pedagogiskt stöd: Ge stöd till elever som har kognitiva, motoriska eller kommunikativa svårigheter. Uppmuntra och hjälpa elever att vara delaktiga i klassrumsaktiviteter och social interaktion.
Praktiskt stöd: Hjälpa till med personliga behov, som att äta, påklädning, förflyttningar eller andra vardagsmoment, om så krävs. Ge stöd för att elever ska kunna följa rutiner och struktur under skoldagen.
Stötta elever vid raster och andra fritidsaktiviteter för att säkerställa trygghet och social interaktion.
Socialt och emotionellt stöd: Arbeta för att främja elevernas självförtroende och självständighet. Hantera konflikter och situationer där elever behöver extra emotionellt stöd, och samarbeta med övrig personal vid behov. Stötta elever i utvecklingen av sociala färdigheter, kommunikation och samspel med andra.
Denna arbetsbeskrivning kan naturligtvis anpassas beroende på elevgruppen, men den ger en grundläggande överblick av de vanligaste uppgifterna för en elevassistent/resurs inom den anpassade grundskolan.
Om dig
Vi söker dig som har:
Godkänd gymnasieutbildning, gärna med inriktning vård- och omsorg eller barn och fritid
Giltigt utdrag ur belastningsregistret
Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift samt grundläggande kunskaper i engelska
Erfarenhet av att arbeta med barn med IF
Vi ser gärna att du är utbildad barnskötare/elevassistent eller har en annan pedagogisk utbildning. Har du kunskap om NPF-diagnoser, TAKK, AKK, tillgänglig lärmiljö och/eller lågaffektivt bemötande så är även det meriterande för tjänsten.
Du är en trygg vuxen och en god förebild. Du har också en förmåga att knyta an till eleverna. Du ser varje individ och skapar en trygg miljö i skolan och samverkar med andra för att nå uppsatta mål. Som person är du flexibel, tydlig och strukturerad. Du tycker om att arbeta med barn i behov av särskilt stöd då du är en väldigt viktig del av deras skoldag. Du har god samarbetsförmåga, är lyhörd och har lätt för att kommunicera och samverka med elever och för målgruppen andra viktiga yrkesgrupper. Du har god förmåga att samarbeta och har ett professionellt bemötande mot barnen, anhöriga och andra aktörer runt eleverna. Du är engagerad och har en vilja att dela våra värderingar och jobba mot uppsatta mål samt att arbeta med ständiga förbättringar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tunga lyft förekommer på arbetsplatsen.
Varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
Två tjänster vikariat, heltid, med start snarast enligt överenskommelse till och med 2026-06-26. Eventuell möjlighet till tillsvidareanställning finns.
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har cirka 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?
Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Umeå kommun ingår i tre förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska www.umea.se/minoriteter.
Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Ta del av våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
