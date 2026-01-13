Elevassistent 80 % visstid
Sorsele Kommun / Barnskötarjobb / Sorsele Visa alla barnskötarjobb i Sorsele
Vi söker en elevassistent till Vindelälvsskolan i Sorsele kommun.
Närheten till Vindelfjällen och den outbyggda Vindelälven gör att Sorsele kommun kan erbjuda många olika miljöer och en mångfald av aktiviteter. Här har du alla möjligheter att leva ett aktivt liv. Sorsele är känt för sitt kvalitativa fiske, och för dig med jaktintresse finns här unika möjligheter att kunna ägna dig åt det.
Sorsele är ett litet samhälle mitt i Lappland, med det lilla samhällets fördelar: närhet och enkelhet. Här verkar vi tillsammans. Det finns ett stort behov av arbetskraft i hela kommunen, så har du familj kan vi hjälpa till med tips på arbetsgivare för din respektive. Sorsele ligger strategiskt till mellan flera olika flygplatser, med nio mil till den närmaste.Publiceringsdatum2026-01-13Dina arbetsuppgifter
Fokus för ditt arbete som elevassistent kommer att vara att hjälpa elever som har behov av extra stöd och stötta elever i sociala och interaktiva situationer. Din arbetsinsats skapar trygghet, tydlighet och struktur för eleverna.
Dina egenskaper:
Vi söker dig som är tydlig och trygg i din yrkesroll. Ditt fokus är på eleven och dess inlärnings- och utvecklingsprocess. Du tar stort ansvar och har god förmåga att skapa bra relationer med elever, kollegor samt vårdnadshavare. Du förväntas kunna lotsa, påminna och stå kvar i alla sammanhang.
Kompetens/kvalifikationer - krav:
Vi söker dig med gymnasieutbildning, Barn- & Fritidsprogrammet eller annan likvärdig utbildning. Du är förtrogen med lågaffektivt bemötande.
Du inkluderar gärna fler elever i sociala aktiviteter än bara de elever du stödjer. Vi ser positivt på om du har erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd och om du har erfarenhet av stödjande strukturer i olika lärmiljöer. För att lyckas i rollen och i arbetet med "en skola för alla", ser du samverkan med andra som en självklarhet. Du kommunicerar rakt och tydligt i både tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi ser det som meriterande om du har utbildning inom NPF.
Varaktighet/arbetstid:
Tillträde så snart som möjligt efter överenskommelse. Anställningen upphör 2026-06-11. Ersättning
Enligt avtal. Kommunen tillämpar individuell lönesättning.
Sorsele kommuns värdegrund - Mod, Glädje och Respekt.
Välkommen med din ansökan till: Sorsele kommun, 924 81 Sorsele eller via e-post: kommun@sorsele.se
OBS! Sök så snart du kan, löpande rekrytering tillämpas.
I enlighet med lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning.
Rekryteringsfirmor och bemanningsföretag undanbeds. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Dnr 2026/16-023". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sorsele kommun
(org.nr 212000-2585), http://www.sorsele.se
Burevägen 4 (visa karta
)
924 81 SORSELE Kontakt
Rektor
Ola Sonidsson ola.sonidsson@sorsele.se 0952-142 34 Jobbnummer
9680351