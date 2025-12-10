Elevassistent
Tycker du också om närhet och gemenskap? Som när man tilltalar varandra med förnamn, och när alla använder samma fikarum och kaffekoppar. Och tycker du också om trygghet och frihet? Som när man är sedd och bekräftad, men har så högt i tak så att man kan prova sina vingar ibland. Det gör vi.
Hitta hem till oss som Elevassistent med placeringsort i Stugun
Kanske blir just du den pedagog i skolan eller förskolan som någon minns med värme hela livet. Som hjälpte till att knäcka läskoden. Som var den trygga hamnen när det stormade hemma. Som introducerade Mamma Mu och Kråkan, eller Karin Boyes lyrik. Som lärde ut Ohms lag så att den verkligen fastnade. Kort sagt, som gjorde världen lite mer varm och begriplig.
Hansåkerskolan ligger mitt i Stuguns samhälle. Här går ca 180 elever åk F-9. På skolan arbetar ca 25 lärare och assistenter. Skolan är organiserad i två arbetslag, F-5 och 6-9.Publiceringsdatum2025-12-10Arbetsuppgifter
Till Hansåkerskolan söker vi nu en elevassistent. Du ger pedagogiskt och socialt stöd åt elev under skoldagen och i fritidshemmet. Tillsammans med undervisande lärare förbereder och tillrättalägger du skoldagen och vistelsen i fritidshemmet utifrån elevens behov och förutsättningar. Utöver stöd mot enskild elev finns du även som pedagogisk resurs till större elevgrupper och samverkar med arbetslag både inom skola och fritidshem.
Detta är en tidsbegränsad anställning.
Tillsättningen av tjänsten grundar sig på de uppgifter du lämnar i din ansökan, därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. Skicka in både CV och personligt brev.
Intervjuer kan komma att göras under ansökningstiden, vänta inte med din ansökan!Kvalifikationer
Studieassistent utbildning eller annan utbildning riktad mot skolverksamhet är ett krav.
För att arbeta inom skolans verksamheter krävs att du lämnar ett utdrag från Belastningsregistret § 22. Utdraget begär du själv på Polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tidigare erfarenhet från arbete som studieassistent är meriterande. Samt erfarenhet av arbete med barn med speciella behov.
Som elevassistent har du förmågan att arbeta med andra människor; att lyssna, visa empati och respekt. Du är prestigelös och uppmärksammar och belönar andras bidrag. Du har även förmågan att anpassa dig till förändrade förhållanden och uppmuntrar och stödjer förändringsinitiativ. Du har lätt för att anpassa ditt beteende i förhållande till andra människors behov.
ÖVRIGT
Hitta hem till oss!
Att hitta hem till sig själv är väl det vi alla vill. Men vad ingår i känslan hem? Närhet till jobbet? Känslan av att göra skillnad? Skidspåret runt knuten? Kanske har ditt hem faktiskt bytt plats. Kanske ligger det någon annanstans. Kanske hittar du det här i Ragunda kommun!
Ragunda kommun ligger i östra Jämtland, och gränsar mot bland andra Sollefteå, Sundsvalls och Östersunds kommuner. Vi är drygt 5000 invånare fördelade på ett 40-tal byar, samt de tre tätorterna Bispgården, Hammarstrand och Stugun som alla ligger längs Indalsälven. I öster ligger bebyggelsen koncentrerad till älvdalen, medan den västra delen även bjuder ett skogsland som genomströmmas av den Natura 2000-klassade Ammerån.
Nyfiken på Ragunda? https://ragundadalen.se/ragundadalen/hitta-hem.html
Nyfiken på jobb? https://www.ragunda.se/kommunochpolitik/jobbahososs.1235.html
