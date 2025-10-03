Elevassistent
Natursköna Arvidsjaur ligger mitt i landskapet Lappland ca 90 mil norr om Stockholm och 11 mil söder om polcirkeln. Här är det nära till allt, både inom kommunen och ut i världen tack vare vår flygplats. Med ett brett utbud av fritidsaktiviteter, en välkomnande attityd och naturen inpå knuten är Arvidsjaur en plats där det är enkelt att trivas. Näringslivet kännetecknas av besöksnäring och handel, träförädling, fordonstestverksamheter, rennäring och offentlig sektor.
I Arvidsjaur erbjuder vi både trygghet och enkelhet i vardagen - allt finns nära. Oavsett var i kommunen du väljer att bosätta dig kan Arvidsjaur erbjuda goda levnadsvillkor och bra möjligheter till ett attraktivt boende. Vill du veta mer om hur det är att leva och bo i Arvidsjaur? Besök flyttatillarvidsjaur.se!
Arvidsjaurs kommun som arbetsgivare erbjuder en utvecklande arbetsmiljö. Att arbeta hos oss innebär att arbeta efter kommunens gemensamma värdegrund där ledorden är: Glädje, respekt och professionalitet.
Eftersom Árviesjávrrie tillhör det samiska förvaltningsområdet välkomnar vi sökanden med kunskaper i samiskt språk och kultur. Vi har behov av samisktalande personal inom vissa sektorer och samiska kan därför vara meriterande vid vissa tjänstetillsättningar.
Som medarbetare hos Arvidsjaurs kommun kan du komma att behöva använda din privata telefon för exempelvis inloggning i verksamhetssystem.
Elevassistent, årskurs 7-9I arbetet som elevassistent kan arbetet vara riktat mot enskild elev eller mot en elevgrupp som behöver stöd för att tillgodogöra sig utbildning på högstadiet.Du måste kunna ha förmåga att bygga ett förtroende hos eleven och samtidigt vara beredd att använda förtroende för tydligt skapa struktur i skoldagen. Du har förmåga att hjälpa till med att ge eleverna struktur och i samverkan med undervisande lärare skapa en inlärningssituation som ökar måluppfyllelsen.Du är snabb och har god förmåga att återkoppla till mentor samt undervisande lärare. En god och löpande kommunikation med elevens vårdnadshavare är också viktigt.Du möter vid behov eleven på morgonen och ser till att denne fullföljer skoldagen.Du har ett lågaffektivit bemötande och är tydlig i din kommunikation. Du samarbetar med lärare, elevhälsa och annan berörd personal med elevens bästa i fokus. Som person är du flexibel och har stor ansvarskänsla. Du har en positiv människosyn och ser varje barns utvecklingsförmåga. Du har förmågan att arbeta med andra människor; att lyssna, visa empati och respekt. Du är prestigelös och uppmärksammar och belönar andras bidrag.Kvalifikationer: Barn- och fritidsprogrammet eller likvärdig utbildning utifrån arbetsgivarens behov. Stor vikt läggas vid dina personliga egenskaper såsom social kompetens, flexibilitet och samverkansförmåga såsom ett genuint intresse för barn och ungdomar. Vi tror också att detta yrke passar såväl män som kvinnor. Vi ser gärna att du har kunskaper om diabetes.Merit: Önskvärt att ha erfarenhet av liknade arbete.Övrigt: Vid anställning är du skyldig att uppvisa registerutdrag från belastningsregistret enligt Skollagen (2010:800 2 kap 31§). Vi ser gärna manliga sökande för att jämna ut könsfördelningen i arbetsgruppen. Tjänsten är en visstidsanställning 85%, tillträde 20251013.Intervjuer sker löpande. Därmed kan tjänsten komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.Välkommen med din ansökan! Ersättning
