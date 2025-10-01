Elevassistent
2025-10-01
I Klippans kommun motiveras vi av utveckling och siktar mot att bli lite bättre varje dag. Här har alla möjlighet att göra skillnad - både för varandra och för alla de som finns i våra verksamheter.
Hos oss är allas idéer välkomna och det finns plats för dig att vara kreativ och modig på ditt eget vis. Vi litar till varandra och skapar tillsammans. På så sätt hittar vi glädjen i vårt arbete.
Vi i Klippan är vår värdegrund och våra riktningar "Vilja varandras framgång", "Våga sticka ut" och "Kul i jobbet" leder oss i vårt arbete.
Vill du vara med? Bli en av oss i Klippan!
Vedby skola är den lilla byskolan som ligger i ett lugnt villaområde i utkanten av Klippan. Här har vi elever från förskoleklass upp till årskurs 6. På skolan går det ca 120 elever och av dem är ca 60 elever inskrivna på vårt fritidshem, Solrosen. Nära relationer, glädje och trygghet genomsyrar vår verksamhet. Ledarskap, språkutvecklande arbetssätt och valkompetens är kommunens utvecklingsområde.Publiceringsdatum2025-10-01Arbetsuppgifter
Vi söker nu en elevassistent som kommer att arbete både på fritids och i skolan. Vi söker dig som har god erfarenhet av att arbeta med barn. Ett krav är att du ska ha erfarenhet av att ha arbetat med barn som har diabetes då det är ett behov som finns på skolan. Arbetet som elevassistent är flexibelt och flera klasser ingår i uppdraget, dock med fokus på att hjälpa de barn som har diabetes i första hand.Kvalifikationer
Elevassistent
Vi söker dig som har en utbildning på minst gymnasienivå som kan vara relevant för tjänsten, exempelvis från vårdprogram eller barn- och fritidsprogram, fritidsledare eller elevassistent.
För denna tjänst är det meriterande om du har erfarenhet och/eller om du har en utbildning inom vård. Det är av stor vikt att du har förmåga och vilja att anpassa skol- och fritidssituationen utifrån elevens olika individuella behov.
Det är viktigt för oss att du som söker har ett genuint intresse för barns utveckling och deras vilja att lära. För att lyckas i rollen som elevassistent är du en trygg och stabil person med ett stort tålamod och respekt för elevens integritet. Att samarbeta med vårdnadshavare och annan personal är inga som helst problem för dig då vi tror att du har ett lösningsfokus och drivs av ett positivt förhållningssätt. Du bidrar gärna med nya idéer och förslag för att driva arbetet framåt.
ÖVRIGT
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess arbetar vi i ett kompetensbaserat rekryteringsverktyg. Vi kommer gå igenom urvalet löpande och kan komma att kalla kandidater till intervju innan ansökningstiden har gått ut.
Om du blir kallad till intervju vill vi att du kan styrka dina meriter med intyg och betyg. Du behöver även kunna uppvisa giltigt körkort för aktuellt tjänstefordon om det är relevant för tjänsten.
För att arbeta hos oss måste du visa giltigt pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling på anställningsintervjun. Är du medborgare i ett land utanför EU/EES eller Schweiz behöver du även ta med dig ett arbetstillstånd.
Om du blir erbjuden tjänst ska du uppvisa giltigt utdrag från Polisens belastningsregister före anställning. Utdraget är kostnadsfritt att beställa och görs via polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
För allas trevnad är vår arbetstid rökfri. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C261402-2025-1". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Klippans kommun
(org.nr 212000-0928) Arbetsplats
Klippans kommun, Vedby skola Kontakt
Bitr. rektor
Petra Rosenberg petra.rosenberg@klippan.se 0435-28352 Jobbnummer
9535379