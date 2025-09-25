Elevassistent
2025-09-25
Vittraskolorna, ett av Sveriges ledande friskoleföretag med 24 för- och grundskolor runt om i landet. Tillsammans ansvarar vi för cirka 8000 barn och elever och har cirka 1000 medarbetare. Vi startade vår första skola 1993 och ingår sedan 2008 i AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag.
Vittra är en samhällsengagerad för- och grundskola där barn och elever lär sig om sig själva och världen. Hos oss formas medvetna barn och elever som får rätt verktyg och kunskap för att skapa ett bättre och mer hållbart samhälle. Det gör vi med vår unika pedagogiska riktning som baseras på tre delar: medvetet lärande, modig kultur och tydlig struktur.
Brinner du för att se elever i behov av särskilt stöd växa, utvecklas och lyckas? Söker du ett meningsfullt arbete där din erfarenhet av att hantera och förebygga utåtagerande beteenden är avgörande?
Vi söker en engagerad och kompetent elevassistent som vill vara en nyckelperson i att skapa en trygg och inkluderande skol- och fritidsmiljö för våra elever. Du kommer att arbeta nära lärare och kollegor i både skola och fritidshem, med fokus på att ge individuellt stöd och hantera komplexa elevsituationer.
Vi söker dig som har:
• Erfarenhet av att arbeta som elevassistent eller liknande roll.
• Gedigen erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd.
• Dokumenterad förmåga och erfarenhet av att hantera och arbeta förebyggande med utåtagerande beteende.
• Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av att stötta elever med diabetes eller andra medicinska behov.
I Vittra tillhör du ett arbetslag och vi söker dig som är intresserad av att delta och bidra till ett kollegialt lärande. Tillsammans skapar vi vår lärmiljö och kultur utifrån Vittras pedagogiska riktning.
Vill du veta mer om oss?
Om du vill veta mer om Vittra Gerdsken kan du gå in på vår hemsida, www.vittra.se/gerdsken.
Vi har också en rekryteringsfilm "Att jobba för Vittraskolorna" som du hittar på www.youtube.com/vittrakanalen.
Låter detta intressant?
Du söker tjänsten genom att klicka på nedanstående länk. Vi tar ej emot ansökningar via post eller mail. Vi sköter rekrytering i egen regi. Sista ansökningsdag är 2025-10-20. Tillträde kan ske omgående eller efter överenskommet datum.
Vittra har Kollektivavtal med Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Vision samt Kommunal vilket bland annat innebär tjänstepension enligt ITP-planen samt försäkringar.
Om du har frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta Rektor Klas Karlsson på klas.karlsson@vittra.se
