Elevassistent
2025-08-21
, Norberg
, Hedemora
, Fagersta
, Säter
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också vilja och mod, handlingskraft och framtidstro. Det är kraften från människorna som gör Avesta unikt. Tillsammans bygger vi Avestas framtid - vill du vara med?
Skogsbo skola är en F-6 skola med ca 480 elever. Skolan ligger strax utanför centrala Avesta. På skolan arbetar vi aktivt med att skapa goda förutsättningar för lärande, genom att erbjuda en trygg lärandemiljö och undervisning av god kvalitet, såväl i skolan som på fritidshemmet. Vi är partnerskola med Högskolan Dalarna vilket innebär att vi tar emot lärarstudenter varje termin, något som bidrar till vår vetenskapliga grund och utveckling av vår verksamhet.
All undervisning på skolan ska genomsyras av våra tre ledord: Lärande, trygghet och tillsammans, för att ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Du ansvarar för att skapa en trygg arbetsmiljö och studiero mot en enskild elev med behov av särskilt stöd. Du följer eleven under hela elevens skoldag - i klass, vid övergångar och ute på rast. Du ansvar även för att samverka med kollegor, elever, vårdnadshavare och andra relevanta aktörer för att skapa en trygg och utvecklande miljö för eleverna. Du stödjer elevens kunskapsutveckling i alla ämnen i samråd med undervisande lärare. Du verkar för att skapa en miljö där alla elever kan lyckas utifrån sina förutsättningar. I samråd med elevhälsoteamet arbetar du även för att relevanta åtgärder sätts in om eleven är i behov av ytterligare stöd. Du ansvarar för att skapa och upprätthålla goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. I arbetsuppgifterna ingår löpande kontakt med vårdnadshavare. Du ansvarar även för att ha en god överblick och omsorg över eleven samt deras sociala situation, vilket bland annat kan innebära kontakt med andra myndigheter och instanser. Eftersom arbetsuppgifterna ofta består av ett aktivt deltagande i de aktiviteter som organiseras, måste du vara i god fysisk form. Övriga arbetsuppgifter som förekommer är pedagogiska luncher och arbete i fritidshem.Publiceringsdatum2025-08-21Kvalifikationer
Vi söker dig som brinner för att ge elev/elever bättre förutsättningar att lyckas i skolan. Du har en god förmåga att stötta och motivera elever både i studiesituationer och på rasten. Du behöver vara i god fysisk form för att aktivt kunna delta tillsammans med elever på rasten. Ett krav är att du har en god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift samt att du har en god pedagogisk insikt. Din förmåga att skapa relation med elever med olika behov är avgörande för att lyckas i arbetet. Meriterande för att få tjänsten är att du har erfarenhet av arbete där du stöttat elever med olika behov i skolan. Tjänsten förutsätter att du kan ta egna initiativ, att du är tydlig och kan arbeta självständigt. Du ska besitta en personlig mognad, vara trygg och stabil. Erfarenhet av arbete i arbetslag ser vi som meriterande Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C273276/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avesta kommun
(org.nr 212000-2262) Arbetsplats
Avesta kommun, Skogsbo skola Kontakt
Rektor
Sara Eriksson sara.eriksson@avesta.se 0226-645161 Jobbnummer
