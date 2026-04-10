Elevassistent - undersköterska
Företagsbeskrivning:
Välkommen till Dibber
Arbetsbeskrivning:Elevassistent, gärna undersköterska, till Dibber Rullen anpassad skola i Solna
Vill du bidra till att ge alla elever rätt utbildning i en kommunicerande och trygg miljö med höga förväntningar? Trivs du med ett engagerat team och utvecklande arbetsdagar som vill gå till jobbet med syftet "Lärande för ökad livskvalité"? Vi söker med ljus och lykta efter Dig som vill bidra till att ge varje elev rätt utbildning i en kommunicerande och trygg miljö med höga förväntningar! Är Du den vi söker?
Rullen är en anpassad grund- och gymnasieskola som riktar sig till elever från förskoleklass till och med gymnasiet med intellektuell och fysiskafunktionshinder och erbjuder en miljö där det finns en övertygelse om att alla barn kan utvecklas. Vi tar emot mellan 22-24 elever.
Vår verksamhetsidé är Rätt utbildning i en kommunicerande och trygg miljö med höga förväntningar. Det är också ett löfte till våra elever och vårdnadshavare.Rullen erbjuder: Förskoleklass, årskurs 1-9 anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola, fritidshem och korttidstillsyn 9§ LSS (komplement till skola).
Uppdraget är att bedriva skola där alla elever ges förutsättning att uppnå förmågor enligt gällande kursplan på för individen meningsfull och stimulerande nivå. Målet är en individ med kunskaper och värden som med sin unika egenart deltar i samhället.
Om dig
Du är en relationsorienterad person som ser varje enskild elev där du arbetar aktivt för att göra eleverna delaktiga i sitt lärande. Du är engagerad och intresserad av utveckling. Såväl elevernas, organisationens och din egen utveckling.
Du är innovativ och flexibel med förmågan att fånga ögonblicket som det är och göra det bästa av situationen utifrån Rullens kultur och struktur. Du vill växa och utvecklas för att alltid uppleva säkerhet i alla situationer.
För att vara framgångsrik i rollen måste du kunna kommunicera med människor med olika bakgrunder och i olika livssituationer. Du kan arbeta självständigt och ta ansvar. Vi letar efter en elevassistent som brinner för elever som är flerfunktionshindrade och vill vara med och bidra till att Rullens elever får en utbildning i världsklass! Det innebär att du har ett stort engagemang för såväl elevernas välmående och utveckling som organisationens ständiga förbättringar.
Om rollen
Se till att skolan drivs i enlighet med läroplanen och kvalitetsstandard, skolans mål och arbetsformer.
Ha en god förmåga när det gäller att skapa goda relationer till elever och låter eleverna delta så att de utvecklar färdigheter, självförtroende och livsglädje.
Du är en del av arbetslaget som bidrar till att Rullens elever får undervisning som leder till nya förmågor och förståelse för normer och värden.
Du är elevernas närmaste stöd i alla vardagssituationer, såsom under lektioner, raster och vid omvårdnad (t.ex. toalettbesök).
Du håller dig à jour genom att delta i de kurser och utbildningar som erbjuds.
Bad och ridning är en del av undervisningen varför du inte får vara allergisk.
Arbetslivserfarenhet
Arbete inom vård eller LSS
Elevassistent Utbildningsbakgrund
Gymnasial utbildning inom vård och omsorg.
Barnskötarutbildning
Kompetenser
För tjänsten förvärvad erfarenhet, t.ex. inom LSS, skola eller vård.
God kommunikationsförmåga.
Du är en aktiv vuxen tillsammans med Rullens elever och kan vidta säkerhetsåtgärder.
Mycket goda kunskaper i svenska, såväl skriftliga som muntliga.
Observera att intervjuer sker löpande vilket innebär att tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi erbjuder: Om oss Dibber etablerades i Sverige 2017 och bedriver idag förskolor, grundskolor, anpassade grundskolor och öppna förskolor. Dibbers huvudkontor ligger i Sollentuna, verksamhet finns i stora delar av Sverige. Vi står upp för livslångt lärande och att hålla oss i framkant inom våra professioner. Vi strävar efter att bygga ett professionellt nätverk där vi lär av varandra och som kan stötta och inspirera. Oavsett vilken del av verksamheten som du arbetar inom, blir du en del av ett team som vill göra en skillnad för barn och elever, och deras framtid. Tillsammans skapar vi en inkluderande arbetsplats präglad av hjärtekultur, lärande och utveckling.
Välkommen till Dibber - med hjärta för lärande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1136-44097087". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Dibber Sverige AB
(org.nr 559115-3803), https://www.dibber.se/
169 64 SOLNA Arbetsplats
Dibber Sverige Kontakt
Fru
Eva Svensson Savilahti eva.s.savilahti@dibber.se 0767645020 Jobbnummer
9847089