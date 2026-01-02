Elektronikutveckling
Professional Galaxy AB / Elektronikjobb / Stockholm Visa alla elektronikjobb i Stockholm
2026-01-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professional Galaxy AB i Stockholm
, Solna
, Järfälla
, Upplands-Bro
, Södertälje
eller i hela Sverige
Professional Galaxy är ett IT och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, utveckling, elektronik och mekanik konstruktion. Vi arbetar med seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och samhällskritiska projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och mätbara resultat.
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag - urval och intervjuer sker löpande.
Professional Galaxy söker en Elektronikutveckling på uppdrag av vår klient.
RollenTill arbete med kund i mellansverige söker vi en person som kan bidra med elektronikkonstruktion. I uppdraget kommer det att ingå systemdesignarbete där man avväger COTS mot full-custom-lösningar med avseende på implementationskostnad kontra produktionskostnad. Det kommer åtminstone ingå konstruktion (konstruktion, schema, layout, verifiering) av ett par olika kort med enklare funktioner inklusive en del kraftlösningar (från 12V eller 24V till kortkraft). Produkterna kommer falla inom medtechkategori, vilket innebär att erfarenhet av medtechklassade produkter är meriterande men inte ett krav. Schema och layout sker normal i Altium.
Ovrigt
Det är ok att jobba på distans i viss utsträckning så länge som man anpassar sig till projektets behov av närvaro vid lämpliga tillfällen.- urval sker löpande, men ligger annonsen kvar så är det fortfarande aktuellt att söka
Övrig information
Uppdragsperiod : 2026-01-08 till Öppet
Uppdragslängd:: 12 months
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6996861-1771971". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professional Galaxy AB
(org.nr 559366-0524), https://careers.progalaxy.se
Stockholms Centralstation (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9668164