Elektronikutvecklare
På FRA arbetar vi med något som ingen annan gör i Sverige, och det kan du bli en del av. Oavsett yrkesroll är vi med och gör samhällsnytta genom att bidra till ett meningsfullt syfte - tillsammans arbetar vi med unika uppgifter för Sveriges säkerhet och integritet.
Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter med goda möjligheter till egen utveckling och vi är övertygade om att en blandning av människor med olika bakgrund skapar en dynamisk och kreativ arbetsmiljö - våra olikheter är vår styrka.
Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? FRAs tekniska avdelning söker nu skickliga elektronikutvecklare till vårt teknikteam för RF-inhämtning. Vill du vara med och forma framtidens signalspaningssystem? Vi välkomnar alla talanger, från nyutexaminerade till mer erfarna kandidater. På FRA arbetar vi med unika uppgifter - för Sveriges säkerhet och integritet.
Ditt uppdrag
Som elektronikutvecklare inom radiosystem tillhör du avdelningen för Teknik, där du ingår i ett team med ansvar för utveckling, förvaltning och drift av RF-baserade inhämtningssystem - från antenn till mottagare. I rollen som systemutvecklare arbetar du nära kollegor med såväl liknande som tvärfunktionella roller. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Elektronikutveckling: Utveckling av elektroniklösningar på system-, apparat- och kretsnivå för RF-inhämtningssystem.
Kretskortsdesign: Tillsammans med kollegor förverkligar du idéer till färdiga produkter.
Programmering: Implementera funktioner i PIC-processorer och inbyggda system.
Du kan
Vi söker dig som har:
Högskole- eller civilingenjörsutbildning inom elektroteknik, teknisk fysik eller motsvarande, alternativt motsvarande kunskaper förvärvade genom arbetslivserfarenhet.
Grundläggande kunskaper inom programmering, t.ex. i C, Python, MatLab eller motsvarande.
Erfarenhet av kretskortsdesign i någon form.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Det är även meriterande för tjänsten om du har erfarenhet från ett eller flera av följande områden:
Utveckling av RF-hårdvara, på system- eller komponentnivå.
Test- och mätvana med instrument inom tids- och frekvensdomän, t.ex. spektrum- och nätverksanalysatorer samt oscilloskop.
Arbeta med programmering av PIC-processorer, i vissa sammanhang med företrädelsevis programmering i C
Körkort B
Resor inrikes och utrikes kan förekomma.
Du är
Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som har:
Samarbetsförmåga - Du har en prestigelös inställning till din och andras tekniska kompetens och du arbetar bra med andra människor genom att relatera till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser eventuella konflikter på ett konstruktivt sätt.
Mål- och resultatorienterad - Du arbetar mot mål och fokuserar på resultat. Du styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande. Du förändrar din inriktning när målen ändrar sig.
Problemlösande analysförmåga - Du arbetar bra med komplexa frågor. Genom att analysera och bryta ner problem i sina beståndsdelar löser du komplicerade problem.
Tekniks kunskap - Du har ett stort intresse för teknik och du tycker om att fördjupa dig i detaljer kring tekniska lösningar och hur dessa påverkar helheten. Du underhåller och utvecklar kontinuerligt dina kunskaper och delar gärna dessa med dina kollegor.
Om FRA
FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle - militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har - vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
FRA leder sedan 2024 Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se
. För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information
Arbetsplatsen är belägen i närheten av Drottningholm, ca 10 min från Brommaplan. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. För mer information är du välkommen att kontakta rekryterande chef på nummer 010-557 40 17 . Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
Vi tar emot ansökningar via www.fra.se
senast 2025-09-21 .
Referensnummer 2025FRA1589-2 .
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
