Elektroniktekniker Täby

Din nya tjänst Nu vill en av våra äldsta kunder Teledyne FLIR komplettera sin grupp med en Elektroniktekniker.
Dina arbetsuppgifter kommer bestå av flera delar. Du kommer primärt att jobba med test av kretskort men även med tillverkning och modifiering av kablage och elektronikdetaljer så de följer respektive underlag.
Du kommer ha följande huvudsakliga arbetsuppgifter:
Testa kort enligt instruktioner
Bedöma kvalitet och acceptans på lödningar och utförande på kretskort och kablar
Bedöma utförande mot IPC, väl förtrogen med standarden
Löda kretskort, genomföra reparationer och modifieringar mot IPC standarden
Tillverkning av kablage enligt underlag med diverse olika typer av kontaktdon
Det finns goda möjligheter till egna initiativ genom ständiga förbättringar som är en central punkt i verksamheten.
Detta är ett uppdrag hos världens ledande företag inom termisk och infraröd teknik. På Teledyne FLIR får du en unik möjlighet att uppleva hur spjutspetsutveckling, mjukvaru- och hårdvaruutveckling samlas under ett tak. Teledyne FLIR gör sin forskning, sin utveckling och sin montering av produkterna i Täby. Vara en del av ett marknadsledande företag med 50 års erfarenhet. Vänlig kultur med fokus på samarbete, problemlösning och kreativitet.
På Teledyne FLIR finns ett stort antal aktivitetsgrupper med allt ifrån jogging på lunchen, innebandy, fotoklubb och gemensamma skidresor.
Du som söker tjänsten kommer att genomgå en bakgrundskontroll innan anställning.
Din bakgrund Du som söker bör ha studerat teknik och/eller elektronik på gymnasienivå som lägst och ha yrkeserfarenhet av liknande arbete. Du har god kunskap och erfarenhet av att läsa, tolka samt följa elektriska underlag och instruktioner. Du bör även ha kunskap om mätteknik, datoriserade mätsystem och okulärkontroll.
Du får gärna vara certifierad/tidigare certifierad inom följande områden:
Lödning enligt FSD 5115
Kontaktpressning/crimpning
Det är meriterande om du även har kunskap om analog och digital elektronik. Det blir även allt viktigare att ha goda kunskaper om nätverkslösningar och dess kommunikation. Du talar och skriver obehindrat på både svenska och engelska.
Du som person Du behöver vara noggrann, tålmodig och ha analytisk förmåga både vad gäller teknik och administration. Du anser dig vara praktiskt lagd, trivs med stort eget ansvar där planering och arbeta både i grupp och självständigt är mycket viktiga egenskaper.
Teledyne FLIR strävar efter mångfald och värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Din ansökan Hjärtligt välkommen med din ansökan till denna spännande tjänst. Vid frågor är du välkommen att kontakta Ida Sebitli på 073 856 53 74 eller Sanja Kolar på 070 860 82 52. Intervjuer kommer ske fortlöpande, och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, som är 2025-09-02. Vi ser fram emot att få läsa din ansökan!
Vi erbjuder dig Som anställd hos oss på Thalamus erbjuder vi en trygg anställning med kollektivavtal (TechSverige), friskvårdsbidrag, fast månadslön, pension mm.
På Thalamus är gemenskap en viktig del, vilket gör att vi ordnar AW:s samt sommarfest och julbord. Då brukar alla konsulter dela erfarenheter och glädje med varandra och oss på kontoret.
Din nya arbetsgivare Thalamus har funnits i 20 år och är nu ett stadigt växande lönsamt konsult- och rekryteringsföretag inom IT & Teknik.
Vi är ett familjärt bolag som i Alvik strand och vår huvudsakliga fokus ligger på konsultverksamhet i Stockholms län.
Våra kärnvärden är snabba och trevliga och att det kommer du att märka i rekryteringsprocessen och om du börjar arbeta hos oss. Om vi skulle beskriva oss själva skulle det vara att vi är ett glatt, kunskapsdrivet gäng vars arbete kännetecknas av kvalitet, nytänkande och personligt engagemang. Hoppas du vill bli en av oss? Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thalamus IT Consulting AB
(org.nr 556596-0423), http://www.thalamus.se Arbetsplats
Thalamus IT Consulting Kontakt
Ida Sebitli ida.sebitli@thalamus.se 073 856 53 74 Jobbnummer
9457565