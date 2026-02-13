Elektronikmontörer för framtida uppdrag

Prowork Bemanning AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Stockholm
2026-02-13


Vi söker nu elektronikmontörer för kommande och framtida uppdrag hos våra kunder. Är du noggrann, tekniskt intresserad och trivs med praktiskt arbete? Då vill vi gärna komma i kontakt med dig!
Om rollen
Som elektronikmontör arbetar du med montering av elektroniska komponenter och produkter enligt ritningar och instruktioner. Arbetet kan även innebära enklare felsökning, testning och kvalitetskontroller.
Arbetsuppgifter kan bland annat vara:
Montering av elektronikkomponenter och kretskort
Lödning, både manuellt och med hjälp av maskiner
Testning och kontroll av färdiga produkter
Arbete enligt tekniska ritningar och arbetsinstruktioner

Vi söker dig som:
Har erfarenhet av elektronikmontering eller liknande arbete
Har god fingerfärdighet och ett öga för detaljer
Kan arbeta självständigt men även i team
Har goda kunskaper i svenska, i tal och skrift

Meriterande:
Erfarenhet av lödning
Kunskap inom el eller elektronik
Tidigare arbete inom tillverkningsindustrin

Vi erbjuder:
Möjlighet till framtida uppdrag hos attraktiva arbetsgivare
En trygg anställning med kollektivavtal
Stöd och uppföljning genom hela anställningen

Låter detta intressant? Skicka in din ansökan redan idag så hör vi av oss när ett passande uppdrag dyker upp!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Prowork Bemanning AB (org.nr 556967-7072)

Arbetsplats
Prowork Kompetens

Kontakt
Thomas Conrad
thomas.conrad@prowork.se

Jobbnummer
9741636

