Elektronikmontör till Beyond Gravitys testsektion
Beyond Gravity är ett företag som kombinerar smidighet, precision och innovation med årtionden av erfarenhet och bevisad kvalitet. Bolaget utvecklar och tillverkar produkter för satelliter och uppskjutningsfordon och är ledande inom utvalda satellitprodukter och konstellationer inom New Space-sektorn.
Beyond Gravity, med huvudkontor i Zurich, Schweiz, har omkring 1600 medarbetare på tolv platser i sex länder (Schweiz, Sverige, Österrike, Tyskland, USA och Finland). I Göteborg har bolaget över 200 anställda.
Tjänstebeskrivning
Beyond Gravity söker nu en erfaren elektronikmontör till deras Testsektion för Breadboard-produktion. I rollen som elektronikmontör kommer du ansvara för byggnation av kablage och testutrustningar. Dessutom kommer du att arbeta nära deras designavdelningar och produktionsteam. Ditt ansvar kommer att innefatta ledning och uppföljning av konstruktion och modifieringar med fokus på produktion. Du kommer också att delta i dokumentation av nya tillverkningstekniker i samarbete med material- och processavdelningar samt konstruktionsavdelningen.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Att producera Bread Board-utrustning i nära samarbete med designavdelningarna samt produktion.
• Att leda och följa upp konstruktion och modifieringar med avseende på producerbarhet.
• Att dokumentera nya tillverkningstekniker tillsammans med material- och processavdelningen.
• Byggnation av kablage och testutrustningar.
Du kommer att ingå i ett team som tillsammans stöttar verksamheten med test och verifiering. Teamet du kommer att vara en del av är specialiserat på byggnation av testutrustningar och produktion, vilket ger dig möjligheten att vara involverad i alla faser av elektronikindustrin - från utveckling till färdig produkt. Uppdraget är långsiktigt och arbetet är förlagt på heltid, dagtid, måndag-fredag. Du kommer att arbeta i moderna och högteknologiska lokaler med placering i Kallebäck.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som elektronikmontör på Beyond Gravity ser vi att du har en produktionsbakgrund inom elektronik, har arbetat några år som montör och är van vid manuell montering av kretskort och enheter. Du har god lödnings- och komponentkunskap samt en god förståelse för att tolka och förstå ritningsdokument. Har du erfarenhet av byggnation av testutrustningar är det starkt meriterande.
Vi värdesätter en positiv inställning och förmågan att samarbeta och skapa förtroende i din omgivning. Det är även viktigt att du trivs med att ta ansvar och har förmågan att ta egna initiativ. Vi ser att du är en modig, proaktiv person som tar ansvar för dina uppgifter och är öppen för nya idéer, samtidigt som du inspirerar andra att uppnå gemensamma mål.
Kvalifikationer:
• God kunskap och förståelse för elektronikproduktionsprocesser
• Erfarenhet av arbete med mikroskop
• Erfarenhet av lödning och arbete med elektroniska komponenter
• God förståelse för att tolka och förstå ritningsdokument
• Utmärkta kommunikationsfärdigheter och förmåga att arbeta i team
Meriterande:
• Erfarenhet av byggnation av testutrustningar
• Kunskap inom Lean Production
• Modifiering/Bearbetning av mekaniska detaljer
Att arbeta som konsult på NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare.
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
Beyond Gravity Kontakt
Nicole Myrbro nicole.myrbro@nearyou.se
9883886