Elektronikmontör till Beyond Gravity
2025-12-23
Beyond Gravity, med huvudkontor i Zurich, Schweiz, har omkring 1600 medarbetare på tolv platser i sex länder (Schweiz, Sverige, Österrike, Tyskland, USA och Finland). Bolaget utvecklar och tillverkar produkter för satelliter och bärraketer med målet att främja mänskligheten och att möjliggöra utforskandet av världen. Beyond Gravity är den föredragna leverantören av alla typer av bärraketer och är ledande inom utvalda satellitprodukter samt för konstellationer inom New Space-sektorn.
Tjänstebeskrivning
Som Elektronikmontör på Beyond Gravity får du vara delaktig i samtliga delar av tillverkningsprocessen. Detta kan innefatta allt från materialkittning och beredning av komponenter, till produktion och inspektion av kretskort och diverse produkter.
Vidare kommer du vara delaktig i kontinuerligt förbättringsarbete för att utveckla arbetssätt, flöden och processer. I rollen ingår det även viss administration.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Montering
• Lödning
• Limning
• Lackering
• Inspektion av hårdvara och dokumentation
• Materialkittning
• Lagerhantering
• Fräsning och borrning
• Testning av produkter
• Ytmontering
• Die bonding och wire bonding
Uppdraget är långsiktigt och arbetet är förlagt på heltid, dagtid, måndag-fredag. Du kommer att arbeta i moderna och högteknologiska lokaler med placering i Kallebäck.
För att lyckas i rollen som Elektronikmontör på Beyond Gravity ser vi gärna att du har en god kunskap och förståelse för processer inom en elektronikproduktion. Du har en teknisk gymnasieutbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Som person är du lösningsorienterad, noggrann och strukturerad. Du är serviceinriktad, kommunikativ och hjälpsam. Vi tror även att du är engagerad och strävar efter att uppnå verksamhetens mål, resultat och en god arbetsmiljö. Vidare är du professionell, ansvarstagande och ser positivt till nya utmaningar och förändringar.
• Teknisk gymnasieutbildning alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet
• Grundläggande löd- och komponentkunskap
• Lösningsorienterad, noggrann och strukturerad
• Mycket goda kunskaper i svenska tal och skrift
• Goda kunskaper i engelska tal och skrift
• Fingerfärdighet
Meriterande:
• Van vid att arbeta i mikroskop
• God kunskap och förståelse för processer inom en elektronikproduktion
• God kunskap i Microsoft Office-programmet
• Erfarenhet av affärssystemet IFS
• Erfarenhet av die bonding och wire bonding
