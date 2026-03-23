Elektronikmontör
2026-03-23
Elektronikmontör sökes till högteknologisk produktion!
Är du händig, tekniskt intresserad och vill arbeta med elektronik i en modern produktionsmiljö? Vi söker nu flera elektronikmontörer till ett ledande teknikföretag.
Det här är en roll för dig som vill arbeta praktiskt med avancerade elektroniska produkter i en högteknologisk miljö, med stark teamkänsla och goda utvecklingsmöjligheter.
Heltid, dagtid (mån-fre) Start: omgående
Exempel på arbetsuppgifter:
Som elektronikmontör kommer du att arbeta med montering, test och kvalitetssäkring av elektroniska system och komponenter. Du kommer bland annat att:
Montera elektronik enligt ritningar, instruktioner och elscheman
Kabeldragning och installation av elektroniska komponenter
Testa, felsöka och utföra enklare reparationer
Arbeta med lödning och finmekaniskt montage
Dokumentera arbete i digitala system
Delta i förbättringsarbete i produktionen
Vem är du?
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och har ett stort tekniskt intresse. Du trivs i en praktisk roll där precision är viktig och där du arbetar tillsammans med andra i team. Du kan till exempel ha utbildning eller erfarenhet inom el, elektronik eller produktion.
Vi söker dig som har:
Gymnasieexamen, gärna med teknisk eller el-inriktning
Erfarenhet av elektronikmontering eller liknande arbete
Förmåga att läsa elscheman och tekniska ritningar
God vana av handverktyg och gärna lödning
Svenska och engelska i tal och skrift
Grundläggande datorvana
Meriterande:
Erfarenhet av finmontering eller kretskort
Erfarenhet av test och felsökning av elektronik
Truckkort A & B
TraverskortPubliceringsdatum2026-03-23
Varmt välkommen med din ansökan via länken nedan! Urval sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Observera att vi tyvärr inte kan ta emot ansökningar via e-post.
Om Westaff Sweden
Westaff Sweden är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag med uppdrag över hela Sverige. Vi jobbar nära både kunder och kandidater för att matcha rätt person med rätt jobb. Hos oss får du en trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och goda utvecklingsmöjligheter. Läs gärna mer på www.westaff.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7447730-1908687". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare WeStaff Sweden AB
(org.nr 559368-8319), https://www.westaff.se
Nybrogatan 56 (visa karta
)
114 40 STOCKHOLM Arbetsplats
