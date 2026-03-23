Elektronikmontör

WeStaff Sweden AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Sigtuna
2026-03-23


Elektronikmontör sökes till högteknologisk produktion!
Är du händig, tekniskt intresserad och vill arbeta med elektronik i en modern produktionsmiljö? Vi söker nu flera elektronikmontörer till ett ledande teknikföretag.
Det här är en roll för dig som vill arbeta praktiskt med avancerade elektroniska produkter i en högteknologisk miljö, med stark teamkänsla och goda utvecklingsmöjligheter.
Heltid, dagtid (mån-fre) Start: omgående

Exempel på arbetsuppgifter:
Som elektronikmontör kommer du att arbeta med montering, test och kvalitetssäkring av elektroniska system och komponenter. Du kommer bland annat att:

Montera elektronik enligt ritningar, instruktioner och elscheman

Kabeldragning och installation av elektroniska komponenter

Testa, felsöka och utföra enklare reparationer

Arbeta med lödning och finmekaniskt montage

Dokumentera arbete i digitala system

Delta i förbättringsarbete i produktionen

Vem är du?
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och har ett stort tekniskt intresse. Du trivs i en praktisk roll där precision är viktig och där du arbetar tillsammans med andra i team. Du kan till exempel ha utbildning eller erfarenhet inom el, elektronik eller produktion.

Vi söker dig som har:

Gymnasieexamen, gärna med teknisk eller el-inriktning

Erfarenhet av elektronikmontering eller liknande arbete

Förmåga att läsa elscheman och tekniska ritningar

God vana av handverktyg och gärna lödning

Svenska och engelska i tal och skrift

Grundläggande datorvana

Meriterande:

Erfarenhet av finmontering eller kretskort

Erfarenhet av test och felsökning av elektronik

Truckkort A & B

Traverskort

Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan via länken nedan! Urval sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Observera att vi tyvärr inte kan ta emot ansökningar via e-post.

Om Westaff Sweden
Westaff Sweden är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag med uppdrag över hela Sverige. Vi jobbar nära både kunder och kandidater för att matcha rätt person med rätt jobb. Hos oss får du en trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och goda utvecklingsmöjligheter. Läs gärna mer på www.westaff.se

Sista dag att ansöka är 2026-09-19
