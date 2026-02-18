Elektronikkonstruktör och Team Lead
2026-02-18
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren person för en delad roll där du kombinerar elektronikkonstruktion med ett tydligt team lead-ansvar i ett dedikerat utvecklingsteam. Du arbetar nära produkten UTAAS, ett avancerat sensor- och siktesystem, i en tekniknära miljö där noggrannhet, struktur och leveranskvalitet är avgörande.
Rollen är fördelad cirka 50/50 mellan operativt konstruktionsarbete och att leda teamets dagliga arbete, med fokus på framdrift, planering och kvalitet i leveranser.
ArbetsuppgifterUtveckla och konstruera kretskort (PCB)
Arbeta med automattest och utveckling av testmiljöer
Utföra testning och verifiering av elektronik
Arbeta med kablage och relaterade komponenter
Bidra genom hela utvecklingskedjan inom elektronikkonstruktion
Leda och driva teamets dagliga arbete
Planera, fördela och följa upp arbetsuppgifter
Säkerställa struktur, framdrift och leveranskvalitet
Vara en samlande och drivande kraft i teamets arbetssätt och utveckling
Krav3-7 års relevant erfarenhet
Goda kunskaper inom elektronik och elektronikkonstruktion
Erfarenhet av PCB-utveckling
Erfarenhet av test/verifiering och automattester
Erfarenhet av ledarskap och teamledning
