Elektronikingenjör till ShortLink!
Vill du ta nästa steg i karriären och arbeta med avancerad elektronikutveckling i teknikens absoluta framkant?
ShortLink är en stark aktör inom strömsnål elektronik och trådlös kommunikation. De utvecklar teknik som gör verklig skillnad - produkter som används i smarta sensorer, medicinteknik och bärbara enheter världen över.
Nu söker ShortLink en elektronikingenjör till sitt växande team i Linköping. Rollen passar dig som vill kombinera din elektronikbakgrund med innovativt konstruktionsarbete - och samtidigt bidra till utvecklingen av framtidens smarta produkter. Du blir en del av ett erfaret team i en roll där du får stora möjligheter att påverka både produkt och arbetssätt.
Om rollen
Som elektronikingenjör erbjuds en varierad och tekniskt utmanande roll där du arbetar i projekt med utveckling av optimerade och kostnadseffektiva elektroniska system. Du arbetar kombinerat med analog och digital systemdesign och deltar i hela produktutvecklingskedjan - från kravspecifikation och koncept till färdig produkt och test.
Rollen kombinerar analog och digital systemdesign där arbetet sker i Shortlinks egna lokaler och prototyputveckling samt tester sker i egen labbmiljö. Du arbetar nära kunder såväl som kollegor i mindre, tvärfunktionella team med korta beslutsvägar, där din insats har stor påverkan. Här kombineras djup teknisk analys med kreativ problemlösning och innovation.
Exempel på arbetsuppgifter:
Konstruktion och optimering av analoga och digitala system
Arbeta i hela utvecklingsprocessen - från kravspecifikation till design, test och verifiering
Bring-up av nya prototyper, felsökning och prestandamätningar
Kunddialog för att säkerställa krav och leverera skräddarsydda lösningar
Vi söker dig som har:
Civil- eller högskoleingenjörsexamen inom elektronik, datateknik eller motsvarande kunskaper
Flerårig erfarenhet av elektronikutveckling
Goda kunskaper i engelska
En lösningsorienterad personlighet som trivs med att arbeta självständigt såväl som att samarbeta med andra för att nå gemensamma mål
Meriterande:
Erfarenhet av FPGA, Python, C, Altium Designer, RF-konstruktion
Goda kunskaper i svenska
Vad ShortLink kan erbjuda
Developing Technology that Matters - Teknik som gör skillnad - från medicinska implantat till nästa generations uppkopplade sensorer.
Cutting-edge Engineering - Arbete med avancerade elektroniksystem, RF och lågeffektsystem i teknikens framkant.
Growth & Influence - ShortLink är i tillväxt - här får du möjlighet att påverka, ta ansvar och växa med företaget.
Flat & Collaborative Culture - Korta beslutsvägar, stort inflytande och ett team som delar kunskap och passion för elektronik.
Global Reach - Internationella kunder och projekt - en global miljö med lokal närvaro.
Vill du vara med på resan?
Hos ShortLink får du chansen att påverka, utvecklas och utveckla teknik som gör skillnad. Rollen är formbar och kan utvecklas över tid - mot teknisk expertis, projektledning eller ledande ansvar, beroende på dina ambitioner och intressen.
Låter det som nästa steg för dig? Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av ShortLinks resa mot framtidens smarta elektronik.
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Stad: Linköping
Tjänsten är en direktrekrytering, vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos ShortLink. Alla frågor kring tjänsten välkomnas till amanda.sanden@pn.se
Du söker till tjänsten genom att fylla i din information samt bifoga dokument. Logga gärna vidare in på "Mina sidor" efter att du bekräftat ditt konto, här kan du skapa din kandidatprofil vilket utökar din chans till drömjobbet! Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner.
