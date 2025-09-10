Elektronik-/systemingenjör till kund i Karlstad
2025-09-10
AxÖ Consulting är ett konsult- och rekryteringsföretag med kontor i Karlskoga, Örebro, Jönköping, Luleå, Umeå, Örnsköldsvik, Skellefteå och Malmö.
Vi erbjuder tjänster inom rekrytering, bemanning, strategisk kompetensförsörjning och mycket mer.
"Här får du arbeta i tekniskt komplexa projekt tillsammans med kunniga kollegor i en innovativ miljö."
Är du en ingenjör som brinner för elektronik och vill bidra i utvecklingen av avancerade tekniska system? Nu har du chansen att kliva in i en miljö där du får arbeta med hela produktens livscykel - från design och utveckling till testning och produktion.
Din framtida utmaning
Som elektronik-/systemingenjör kommer du att vara en viktig del av ett team som utvecklar system med höga krav på robusthet och tillförlitlighet. Du får möjlighet att arbeta nära produkten och vara med och forma lösningar som ska fungera under krävande förhållanden.
Arbetsuppgifterna varierar och kan bland annat omfatta:
- Design och utveckling av både analog och digital elektronik
- Kablagedesign och systemintegration
- EMC-anpassning och verifiering
- Delaktighet i testning, kvalitetssäkring och produktion
Din profil
Vi söker dig som kombinerar teknisk kompetens med nyfikenhet och driv. Du trivs i en roll där du får ta ansvar, samarbeta med andra och bidra till att lösningar håller högsta kvalitet.
Vi tror att du har:
- Kandidatexamen eller masterexamen inom elektronik, elektronikdesign, datateknik eller liknande område
- Några års erfarenhet av elektronikutveckling
- Kunskap eller intresse av kablagedesign
- God förmåga att kommunicera och arbeta i team
Om konsultuppdraget
Som konsult är du anställd av AxÖ Consulting men arbetar på uppdrag ute hos våra kunder. Vi har lång erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen, vi vet därför hur viktigt det är att ge dig rätt grund att stå på för att vi tillsammans ska kunna bedriva en professionell konsultverksamhet. Hos oss får du chansen att utvecklas i din yrkesroll samtidigt som du stärker ditt CV på några av regionens, och till och med Sveriges, mest ansedda och attraktiva bolag. Att arbeta som konsult via AxÖ Consulting är tryggt, roligt och utvecklande. För att du ska trivas erbjuder vi dig kollektivavtalade anställningsvillkor och vi arrangerar regelbundet sociala aktiviteter så att vi kan lära känna varandra lite bättre.
Information och ansökan
Detta är en annons för konsultuppdrag via AxÖ Consulting. Uppdraget startar enligt överenskommelse. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. För frågor om uppdraget, vänligen kontakta konsultansvarig:
- Angelica Mäenpää: Angelica.maenpaa@axoconsulting.se
Urval sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där vår kund har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Välkommen med din ansökan!
AxÖ Consulting AB har lång och gedigen erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen och har arbetat med såväl privat marknad som inom offentlig sektor. För mer information och ansökan besök www.axoconsulting.se.
Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via brev eller e-post.
