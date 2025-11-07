Elektriker till uppdrag inom installation
Pawr AB / Installationselektrikerjobb / Helsingborg Visa alla installationselektrikerjobb i Helsingborg
2025-11-07
Om bolaget
Bilfinger Sweden AB är en del av den internationella Bilfinger-koncernen, med över 31 000 anställda globalt. I Norden har bolaget en stark närvaro inom industriservice och ingenjörstjänster, och samarbetar med spännande kunder inom bland annat energi, kemi och processindustri. Med ett tydligt fokus på kvalitet, säkerhet och innovation levererar Bilfinger lösningar genom hela värdekedjan - från projektering till underhåll. Läs mer på bilfinger.com.
Om rollen
I rollen som elektriker kommer dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar elinstallationer och underhåll inom olika installations- och ombyggnationsprojekt. Ditt huvudsakliga projekt kommer vara att renovera en industribyggnad på Kemiraområdet i Helsingborg. Projektet består av 5 elektriker och en projektledare som både ska riva ut den äldre elen och installera nytt. Utöver detta kommer du vara involverad i felsökning och reparation av instrumentell utrustning samt delta i planering och genomförande av elektriska underhållsprojekt inom industrin.
Arbetsuppgifter i korthet:
• Installation, felsökning och underhållsarbete på maskinernas och byggnadernas el- och automationsteknik
• Akut avhjälpande underhåll inom el
• Teknisk support gentemot maskinoperatörer
Uppdraget inleds som en visstidsanställning som konsult till och med den 28:e februari via Emploid. Därefter finns det mycket goda möjligheter till förlängning och direkt anställning av Bilfinger om anställningen överstiger 6 månader.
Om dig
Vi söker dig som brinner för teknik och problemlösning, och som ser värdet i att vara en del av ett team där kunskapsdelning och kollegialt stöd är en självklarhet. Du är självgående, nyfiken och har förmågan att ta ansvar för ditt arbete, samtidigt som du trivs i en miljö där man hjälps åt och lär av varandra. Eftersom du kommer vara med och forma en ny funktion, är det viktigt att du är lösningsorienterad och trygg i din yrkesroll.
Viktigast är din inställning och din vilja att utvecklas, både själv och tillsammans med teamet.
Vi ser gärna att du har:
• Dokumenterad erfarenhet inom installation, entreprenad eller industriell el
• Teknisk utbildning inom el eller automation samt ett stort tekniskt intresse
• Förmåga att läsa tekniska manualer (ofta på engelska) och lösa problem självständigt
• Körkort (B) och mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Helsingborg
Omfattning: Heltid
Arbetstider: 07:00-15:45 (30 min lunch, 15 min frukost)
Lön: Enligt överenskommelse
Bakgrundskontroll kommer genomföras på de kandidater som går vidare i processen.
Om du har frågor om tjänsten ber vi dig att maila ansvarig rekryterare Anders Romberg på anders.romberg@emploid.se
. Ange vilken tjänst det gäller.
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
