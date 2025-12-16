Elektriker till Sesol i Helsingborg
Sesol AB / Installationselektrikerjobb / Helsingborg
2025-12-16
Letar du efter ett arbete där du får bidra till en hållbar framtid? Vill du arbeta på ett företag där vi hjälper varandra att lyckas? Är du elektriker med flerårig erfarenhet inom yrket? Då tror vi att vi har ett arbete för dig!
Detta gör livet trevligt hos ossVi på Sesol är mycket stolta över att tillhöra en bolag där vi tar hand om varandra och vill varandras bästa. Hos oss blir du en del av ett prestigelöst företag där alla hjälps åt för att vi gemensamt ska ta oss hela vägen och förbi våra mål. Vår familjära stämning är något som kännetecknar oss och vi lägger grunden för den vid vår onboarding som alla våra nyanställda deltar i sin första anställningsvecka. På Sesol hälsar vi på varandra, ser varandra och hjälper varandra på riktigt, varje dag.
Ta utmaningen
Som elektriker hos oss på Sesol är du en viktig del i allt vi gör då alla våra installationer kräver en kompetent elektriker för att fungera. Du kommer att arbeta ute hos våra kunder och vara den som tar över när montörerna är klara med sitt arbete. Till stor del kommer du att arbeta själv men en del moment kräver att ni är två stycken och du behöver därför vara bra på att arbeta både i team och självständigt. Våra elektriker träffar dagligen våra kunder och det är viktigt att du tycker om kundkontakt och finner en glädje i att bemöta dem på ett professionellt sätt.
Ditt arbete består till största del av att installera och driftsätta laddstationer, solcellsanläggningar och batterier ute hos våra kunder. I arbetet ingår även att lämna över anläggning till kund samt utbilda kunden utifrån deras kunskapsnivå.
Vem är vår perfekta match
Som elektriker behöver du vara strukturerad och ha förmågan att kommunicera på ett tydligt sätt med andra människor. För att lyckas extra bra i denna roll tror vi att du är flexibel, serviceinriktad och att du bidrar med en god stämning till ditt team.
Vi önskar att du
har utbildning inom el
har minst tre års erfarenhet som elektriker
har B-körkort.
behärskar svenska språket i tal och skrift
Det är extra bra om du även har
erfarenhet av solceller och elbilsladdning.
erfarenhet av kundkontakt.
Bra att veta om anställningen
Lön: Fast lön
Placering: Helsingborg
Tillträde: Enligt överenskommelse
Om Sesol
Vi älskar solen lite mer än andra - att jobba hos oss på Sesol innebär därför ett soligt äventyr som vi vill att du ska få uppleva. Tillsammans bidrar vi alla till att göra världen till en lite grönare plats. Med vårt huvudkontor i Jönköping och kontor i flera andra städer i Sverige och Norge, är vi en arbetsgivare för alla som vill ta sig ut ur skuggorna och ut i solen.
Välkommen till Sveriges bästa arbetsgivare! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sesol AB
(org.nr 559087-1355) Arbetsplats
Sesol Kontakt
Anna Henebäck anna.heneback@sesol.se 0735 236398 Jobbnummer
9646913