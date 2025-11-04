Elektriker till Karolinska Solna
Coor Service Management AB / Installationselektrikerjobb / Solna Visa alla installationselektrikerjobb i Solna
2025-11-04
Är du en sann lagspelare som förstår vikten av teammedlemmarnas olikheter för att tillsammans nå framgång? Är du trygg och kompetent i din yrkesprofession som elektriker? Då är du kanske en av oss! Välkommen till Coor - hos oss är du skillnaden!
Vilka är vi?
Här blir du en del av ett varmt, prestigelöst och inkluderande företag som ger våra medarbetare stort eget ansvar. Vi är fokuserade på innovation och för att uppnå det har vi en utvecklingsinriktad kultur som ger dig möjlighet att växa i karriären och din tekniska kompetens.
Vad kommer du att få arbeta med?
Som elektriker kommer du att arbeta brett och varierande inom fastighetsrelaterade tjänster i en dynamisk miljö. Du kommer tillhöra ett arbetsteam som har god samverkan mellan kompetenserna i en stöttande, trivsam och inkluderande arbetskultur.
Du kommer bland annat arbeta med:
- Utföra reparationer, montage och installationer
- Rondering, tillsyn, skötsel och felsökningar
- Elhantering och att energibesparningar samt att styr- och belysningssystem fungerar enligt plan hos kund
- Delta vid besiktningar
- Vid behov stötta kollegor utanför ditt huvudsakliga ansvarsområde
Vem är du?
Du är en initiativrik och målinriktad lagspelare med modet att kunna ta beslut för att ha framfart i arbetet. Som person är du trygg och nyfiken och har en positiv och lyhörd kommunikation med kollegor, kund och underleverantörer.
För att vara aktuell för tjänsten har du:
- Flera års yrkeserfarenhet som elektriker
- Gymnasial utbildning, el- och energiprogram alt. motsvarande utbildning
- Goda kunskaper av tekniska installationer inom fastighet och industri
- B-körkort är ett krav
- God dator- och systemvana
- God förmåga i tal och skrift i svenska
- Anställningsform: Tillsvidareanställning
- Sysselsättningsgrad: 100%
- Arbetstid: 7-16
- Beredskap kan förekomma
- Startdatum: Enligt överenskommelse
Bakgrundskontroller utförs på all vår personal vid anställning och vi använder personlighetstester, läs mer här: https://www.coor.se/karriar/rekryteringsprocessen/
Vi erbjuder trygga och säkra arbetsvillkor
- En varm och välkomnade arbetskultur
- Lön enligt kollektivavtal
- Introduktion till alla nyanställda för att ge dig en bra start i arbetet
- Friskvård för att gynna en balans i livet
- Förmåner som avtalspension, försäkringar, föräldralön och friskvårdsbidrag.
- Möjlighet att utvecklas inom ett stort och växande företag
- Löpande kompetensutveckling med utbildningar och kurser
Övrig information
Vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. För att följa GDPR tar vi endast emot ansökningar via vår annons.
Välkommen med din ansökan!
All försäljning från annonssäljare och rekryteringsföretag i samband med denna rekryteringsprocess undanbedes vänligen.
På Coor möter vi varandra med nyfikenhet och värme. Hos oss arbetar människor med olika personligheter, bakgrunder och talanger. Coor är service; vi tar hand om våra kunders fastigheter, lagar mat, städar, välkomnar gäster, levererar post och sköter alla de hundratals Facility Management-tjänster som krävs för att en arbetsplats eller fastighet ska fungera på bästa sätt.
Vårt gemensamma uppdrag är att skapa de bästa arbetsmiljöerna i Norden - smarta, hållbara och fyllda med glädje, för både våra kunder och oss själva. Tillsammans skapar vi värde genom att utföra, leda och effektivisera våra kunders serviceverksamheter så att de kan fokusera på vad de gör bäst. Resten tar vi hand om.
Genom vår varma kultur och vårt starka samarbete har vi roligare och skapar mer värde för våra kunder. Det ser vi varje dag. Det är därför vi är ett av Nordens ledande företag inom Facility Management. Ersättning
