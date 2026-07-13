Arbetsledare till Ludvikatandläkarna - en del av Dentalum
Dentalum Operations AB (publ) / Tandsköterskejobb / Ludvika Visa alla tandsköterskejobb i Ludvika
2026-07-13
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Det finns tandsköterskor som gör ett fantastiskt jobb.
Och så finns det de som får hela kliniken att lyfta.
De som ser vad som behöver göras innan någon annan gör det. Som skapar struktur, får människor att trivas och tycker att det är lika roligt att utveckla verksamheten som att ge patienterna ett varmt bemötande.
Är du en sådan person? Då tror vi att du kommer att trivas hos oss.
Ludvikatandläkarna, en del av Swedish Dental och Dentalum, söker nu en erfaren tandsköterska som vill ta nästa steg i karriären i rollen som arbetsledare.
Hos oss blir du inte bara ett stöd till klinikchefen – du blir en nyckelperson i klinikens fortsatta utveckling.
En roll där du får göra skillnad – på riktigt
Som arbetsledare kombinerar du det bästa av två världar.
Du fortsätter arbeta nära patienter som tandsköterska samtidigt som du får ett större ansvar för struktur, planering och utveckling. Du blir ett naturligt stöd för både kollegor och klinikchef och får möjlighet att påverka hur vi arbetar – varje dag.
I rollen kommer du bland annat att:
• Stötta klinikchefen i personalrelaterade frågor och den dagliga driften. • Planera, strukturera och bidra till att kliniken fungerar smidigt. • Ansvara för patientsäkerhetsberättelse och avvikelsehantering. • Hantera remisser och remissvar. • Vara en trygg kontakt för kollegor och bidra till en positiv arbetsmiljö. • Vara delaktig i att utveckla rutiner, arbetssätt och klinikens fortsatta resa.
Vi tror att du...
• Är utbildad tandsköterska. • Har erfarenhet av administration, samordning eller arbetsledning. • Är en person som andra gärna vänder sig till när de behöver stöd. • Trivs med ansvar och gillar att skapa struktur. • Har god datorvana och arbetar obehindrat i journalsystem. • Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift.
Det här får du hos oss
✨ En varierad roll där ingen dag är den andra lik.
✨ Möjlighet att utvecklas i ditt ledarskap och få ett stort eget ansvar.
✨ En modern klinik med engagerade kollegor som hjälps åt och har roligt tillsammans.
✨ Ett nära samarbete med klinikchef och möjlighet att påverka klinikens utveckling.
✨ En arbetsgivare som satsar på sina medarbetare genom utbildningar, nätverk och utvecklingsmöjligheter inom Dentalum.
✨ Tryggheten i en växande organisation – samtidigt som du arbetar i ett familjärt team där varje person gör skillnad.
Om Ludvikatandläkarna
Hos oss möts patienter av modern tandvård, hög kompetens och ett varmt bemötande. Vi erbjuder allt från förebyggande tandvård till mer avancerade behandlingar och arbetar med ett tydligt fokus på kvalitet, långsiktighet och patientupplevelse.
Vi är stolta över vår kultur. Här hjälps vi åt, delar med oss av vår kunskap och firar våra framgångar tillsammans.
Det här är Dentalum
Vi bygger inte bara fler kliniker.
Vi bygger arbetsplatser där människor utvecklas, tar ansvar och känner stolthet över det de gör.
För oss handlar tandvård om mer än behandlingar.
Det handlar om människor.
Känner du igen dig?
Då hoppas vi att vi får lära känna dig.
Skicka in din ansökan redan idag – vi intervjuar löpande och ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8061698-2099677". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dentalum Operations AB (publ)
(org.nr 559136-4046), https://karriar.dentalum.com
Storgatan 34B (visa karta
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771 30 LUDVIKA Arbetsplats
Dentalum Jobbnummer
10001881