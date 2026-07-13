Automationsingenjör - DCS inom Life Science
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Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden. Tillsammans accelererar vi omställningen till ett mer hållbart samhälle. Publiceringsdatum2026-07-13Beskrivning av jobbet
Våra kunder står inför stora förändringar som drivs av nya tekniska lösningar och vi söker dig som vill vara med och göra skillnad! Just nu rekryterar vi ingenjörer som vill vara med oss på satsningen mot framtidens automation och digitalisering inom Life Science.
Sektionen El-, Automation & Industriell IT inom affärsområdet Life Science söker nu en Automationsingenjör inom DCS som vill vara med och forma framtiden tillsammans med oss på AFRY.
Om rollen
Som Automationsingenjör inom DCS blir du en nyckelspelare i att utveckla, driftsätta och underhålla våra distribuerade styrsystem (DCS) i en högteknologisk och GMP-reglerad produktionsmiljö inom Life Science där resor kan förekomma.
Du kommer att:
Som DCS-automationsingenjör ansvarar du för att konfigurera, programmera och optimera DCS-system för att säkerställa stabil och effektiv drift. Du deltar i projekt från design och konstruktion till driftsättning och validering. Du utför felsökning och förebyggande underhåll av styrsystem och processutrustning samt integrerar DCS med PLC-, SCADA- och/eller MES-system. Du säkerställer att alla automationslösningar uppfyller GMP, GAMP 5 och regulatoriska krav. Dessutom deltar du i tekniska diskussioner och designfaser av automationslösningar, FAT/SAT, kvalificering (IQ/OQ/PQ) och dokumentation, samt bidrar till förbättringsprojekt och implementering av ny teknik där resor kan förekomma.
Exempel på system och utrustning du kommer att arbeta med
Siemens PCS 7, ABB 800xA, Emerson DeltaV eller liknande DCS-plattformar
Batchstyrning och receptsystem
Processutrustning för läkemedelstillverkning (t.ex. blandare, reaktorer, fyllningslinjer)
Industriella nätverk och kommunikationsprotokoll (Profibus, Profinet, OPC) Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Minst 3 års erfarenhet av automation inom processindustri
Dokumenterad erfarenhet av DCS-konfiguration, programmering och driftsättning.
Goda kunskaper i svenska och engelska (tal & skrift).
Erfarenhet inom Life Science, läkemedelsindustri, livsmedelsindustri, hälsosjukvård, kärnkraft eller annan reglerad industri
Meriterande är:
Teknisk utbildning på högskole-/universitetsnivå inom automation, elektroteknik, mekatronik eller motsvarande.
Erfarenhet av integration mellan DCS och PLC/SCADA/MES.
Arbetat med batchstyrning och receptsystem
Erfarenhet av GMP och valideringsarbete.
Personliga egenskaper:
Du är en kommunikativ och samarbetsinriktad person som strävar efter att skapa en positiv arbetsmiljö. Med din strukturerade och lösningsorienterade inställning tar du dig an utmaningar med noggrannhet och kvalitetsmedvetenhet. Din förmåga att arbeta både självständigt och i team gör dig till en ovärderlig tillgång i alla projekt.
Ytterligare information
På AFRY är vi många som är passionerade, inte bara på jobbet utan även på fritiden. Vi vill vara din ideala arbetsgivare, oavsett fas i livet, och vi förstår vikten av en balans mellan privatliv och arbete.
Därför passar vi på att redan här nämna några av de förmåner du erhåller om du börjar hos oss:
Fast lön och kollektivtal – Trygga komponenter som är en självklarhet för oss!
Vidareutveckling i form av utbildningar och våra uppdrag samt genom att nätverka med våra duktiga konsulter
Club AFRY – Vår personalklubb med möjlighet till kultur och sportevenemang, bokklubb, stuguthyrning, yoga mm.
Friskvårdsbidrag
Välkommen med din ansökan, sista ansökningsdag är 2026-08-31
Har du frågor om tjänsten?
Välkommen att kontakta:
Vytautas Urbikas, Service Area Manager
Mail: vytautas.urbikas@afry.com
(mailto:vytautas.urbikas@afry.com
)
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Afry AB
(org.nr 556120-6474), https://www.afry.com
169 75 STOCKHOLM Arbetsplats
Afry Jobbnummer
10001901