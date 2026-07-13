Skeppare till Väderöarna
Väderögruppen AB / Fartygsbefälsjobb / Tanum Visa alla fartygsbefälsjobb i Tanum
2026-07-13
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Skeppare sökes till Väderöarna
Vill du arbeta i en unik skärgårdsmiljö där ingen dag är den andra lik? Trivs du på havet, gillar att ta ansvar och har förmågan att planera och få logistiken att fungera? Då kan du vara den vi söker!
Vi söker en självgående och engagerad båtförare till vår verksamhet på Väderöarna. Rollen är bred och varierad och passar dig som tycker om att kombinera båtkörning med praktiskt arbete, service och planering.Publiceringsdatum2026-07-13Dina arbetsuppgifter
Köra båt och transportera gäster, personal, gods och material.
Planera och samordna transporter på ett effektivt och säkert sätt.
Ansvara för att den dagliga logistiken fungerar smidigt.
Underhåll, service och skötsel av båtar och motorer.
Underhåll och service av fastigheter.
Lastning, lossning och andra praktiska arbetsuppgifter.
Hjälpa till där det behövs – här arbetar vi tillsammans.
Vi söker dig som
Har skeppare klass 7.
Har god vana av att köra båt och känner dig trygg på sjön.
Är självgående, ansvarstagande och har ett gott säkerhetstänk.
Har ett logistiskt tänk och är duktig på att planera, prioritera och lösa problem när förutsättningarna ändras.
Tycker om varierande arbetsuppgifter och har ett praktiskt handlag.
Är beredd att arbeta helger.
Gillar att ta egna initiativ och ser vad som behöver göras.
Har ett intresse för båtar, motorer och underhåll.
Har B körkort, C-kort är meriterande.
Vi erbjuder
Hos oss får du ett omväxlande och självständigt arbete i en fantastisk skärgårdsmiljö. Du blir en viktig del av verksamheten där båtkörning, logistik och praktiskt arbete går hand i hand. Här får du stort eget ansvar, varierande arbetsdagar och möjlighet att arbeta i en av Bohusläns mest unika miljöer.
Låter det som något för dig? Skicka din ansökan och berätta lite om dig själv, din erfarenhet och varför du vill arbeta med oss på Väderöarna.
Vi rekryterar löpande, så skicka gärna din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
E-post: jobb@vaderoarna.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Väderögruppen AB
(org.nr 556658-4529)
Udden 1A (visa karta
)
457 45 HAMBURGSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Väderöarnas Värdshus Jobbnummer
10001897