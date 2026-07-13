Lärare i Automationsteknik och Elektronik och mikrodatorteknik till NTI Gym
Academedia Support AB / Gymnasielärarjobb / Malmö Visa alla gymnasielärarjobb i Malmö
2026-07-13
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NTI Gymnasiet har skolor över hela Sverige, med fokus på teknologi, vetenskap och innovation. Samhällets digitalisering skapar både nya möjligheter och utmaningar inom alla branscher. Vårt uppdrag är att ge våra elever, oavsett program, digital spetskompetens och kunskaper i ny teknik redan på gymnasiet. Vi skapar miljöer, metoder, forum och samarbeten som utvecklar förståelsen för den föränderliga värld vi lever i. Läs mer om våra skolor på www.ntigymnasiet.se.
NTI Gymnasiet i Malmö är en attraktiv skola med två starka program och drygt 200 elever. Vi har fokus på hög kvalitet i undervisningen och sedan flera år arbetar vi med formativ bedömning och kollegialt lärande. Är du genuint nyfiken på elevers potential och drivkrafter? Vill du arbeta i ett dynamiskt klimat där elevperspektivet genomsyrar verksamheten? Då är vi rätt skola för dig.
Vi söker nu en lärare i Automationsteknik och Elektronik och mikrodatorteknik
Det här erbjuder vi dig
Som lärare hos oss kommer du under kommande läsår att undervisa i Automationsteknik nivå 1, Energiteknik samt Elektronik och mikrodatorteknik. Du har stor möjlighet att påverka och utveckla din egen undervisning och genom kollegialt lärande och arbete i lärteam bidra till hela skolans utveckling. I läraruppdraget ingår det även mentorskap för en grupp elever.
Som medarbetare hos oss blir du en del av en väl fungerande personalgrupp som kännetecknas av arbetsglädje, kreativitet och professionalitet.
Vi erbjuder våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. Hos oss får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning, personalrabatter samt möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.
Det här söker vi
Vi söker dig som är utbildad lärare, behörig att undervisa i bland annat Automationsteknik och Elektronik och mikrodatorteknik på gymnasienivå samt har erfarenhet av undervisning på gymnasiet. Du har en god pedagogisk förmåga och kan inspirera och engagera elever till lärande utifrån deras olika behov och kan variera din undervisning. Vidare har du lätt att skapa förtroende med elever och är van att ha föräldrakontakter. Du värdesätter ett nära samarbete med kollegor och är lyhörd för andras kunskaper, strävar efter att alltid utveckla din undervisning och delta i det kollegiala lärandet. Du har kanske tidigare jobbat som ingenjör
Meriterande om du behärskar programmering, till exempel Python och PLC-programmering.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Övrigt
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 % gärna med start i Augusti 2026. Placeringsort är Malmö.Vi tillämpar 6 månaders provanställning, lön enligt överenskommelse.Har du frågor, kontakta gärna rektor Johan Garnå, 040-6641640.
Observera att tjänsten kan komma att tillsättas innan slutdatum för annonsen.
Om du erbjuds anställning är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft.
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Vi är en del av AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag. Välkommen att läsa mer på www.academedia.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
211 38 MALMÖ Arbetsplats
NTI Gymnasiet Kontakt
Rekryterare
Johan Garnå johan.garna@ntig.se Jobbnummer
10001899