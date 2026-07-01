Elektriker till Industrilandslaget
Industrilandslaget AB / Installationselektrikerjobb / Skellefteå Visa alla installationselektrikerjobb i Skellefteå
2026-07-01
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Industrilandslaget AB i Skellefteå
Industrilandslaget växer och söker nu flera erfarna elektriker till vår verksamhet i Skellefteå.
För att möta en ökad efterfrågan från både industri- och entreprenadprojekt förstärker vi nu vårt team. Hos oss får du arbeta i en växande verksamhet med hög kompetens och ett tydligt fokus på kvalitet och samarbete.
Vi söker dig som är självgående, ansvarstagande och vill vara med och bidra till vår fortsatta utveckling.
Om Industrilandslaget
Industrilandslaget grundades 2018 och har sedan dess varit delaktiga i flera större projekt, bland annat inom stadsomvandlingen i Kiruna.
Idag är vi etablerade i Skellefteå och erbjuder installationslösningar inom el, VS och ventilation. Här fortsätter vi att utveckla vår verksamhet med fokus på kvalitet, samarbete och långsiktiga kundrelationer.
Vår styrka ligger i att samla all kompetens under samma tak – vilket ger smidiga projekt, hög kvalitet och hållbara lösningar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Självgående utföra installationer, underhåll och felsökning av utrustning enligt ritningar och tekniska specifikationer.
Säkerställa kvalitet och leverans enligt ritningar, krav och tidplan
Säkerställa att arbetet utförs enligt gällande säkerhetsföreskrifter och standarder.
Dokumentera och följa upp arbeten enligt gällande branschstandard
Bidra med din kompetens och erfarenhet till teamet, både tekniskt och praktiskt
Samarbeta med kollegor för att uppnå projektens mål och leverera hög kvalitet.
För att lyckas i denna roll ser vi att du har:
Flera års erfarenhet inom elinstallation (entreprenad, industri eller service)
Är utbildad elektriker med ECY-certifikat
Mycket god förmåga att läsa ritningar och arbeta självständigt
Har förståelse kring vikten av att sträva för ett effektivt arbete.
B-körkort och god datorvana
Vi söker dig som
Är självgående och trygg i din roll som elektriker
Tar ansvar för ditt arbete och levererar med hög kvalitet
Är lösningsorienterad och trivs i ett högt tempo
Har god samarbetsförmåga och bidrar till en positiv laganda
Är engagerad, noggrann och har en stark yrkesstolthet
Ansökan och information
Skicka in ditt CV snarast möjligt till jobb@industrilandslaget.se
.
Urval sker löpande och rekryteringen avslutas när vi har hittat rätt personer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: jobb@industrilandslaget.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Industrilandslaget AB
(org.nr 559166-1599)
Stationsgatan 17B (visa karta
)
931 29 SKELLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9986724