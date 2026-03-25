Elektriker till Bergtransporten
Vill du vara en del av ett starkt lag som arbetar i en unik, högteknologisk miljö under jord? Hos oss får du utvecklas, påverka driftsäkerheten i våra avancerade anläggningar och bidra till framtidens hållbara gruvproduktion.
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. På samma sätt som vi vill förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
Din roll
I den här rollen blir du en del av ett erfaret team av systemtekniker, ingenjörer och elektriker som tillsammans ansvarar för det driftnära underhållet av våra el- och automationsanläggningar. Arbetet sker huvudsakligen på spårnivå 1365 - en unik och tekniskt utmanande miljö som ställer höga krav på samarbete, noggrannhet och ständiga förbättringar.
Du arbetar med både planerade arbetsorder och akuta insatser när situationen kräver det. I vardagen ingår felavhjälpning, kontroller, förbättringsarbete och utveckling av tekniska lösningar som säkerställer att våra system och funktioner fungerar optimalt. Rollen innebär nära samarbete med interna funktioner och externa leverantörer, där du bidrar med din kompetens och samtidigt utvecklas tillsammans med teamet.
Det här har du med dig
Du är en ansvarstagande person som trivs i samarbetet med andra och gärna bidrar till teamets framgång. Du har ett lösningsfokuserat arbetssätt och tar dig an utmaningar med trygghet och engagemang. Med din lojalitet och ditt driv blir du en viktig del av vårt gemensamma arbete framåt.
Du har även:
- Gymnasial utbildning inom el med inriktning automation/el eller motsvarande
- B-körkort
Meriterande:
- Goda kunskaper i svenska
- Erfarenhet av arbete inom el/automation
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi strävar efter en rättvis och objektiv rekryteringsprocess. Därför ber vi vanligtvis inte om personliga brev. I stället ber vi dig att svara på frågor relaterat till den specifika tjänsten du söker. Dina svar hjälper oss att förstå din kompetens och erfarenhet, så ta dig tid att svara så tydligt och utförligt som möjligt.
Ansökningar behandlas löpande, så vänta inte med din ansökan.Start: Enligt överenskommelse.Plats: KirunaOmfattning: Heltid, dagtidKontakt: För mer information är du välkommen att kontakta rekryterande chef Jonas Selberg 070 377 32 82, jonas.selberg@lkab.com
Facklig kontakt: IF Metall (Kiruna), Anders Elenius anders.elenius@lkab.com
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vi
leder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans - i en öppen, varm och säker arbetsmiljö med
teknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid med
jämställdhet och mångfald i fokus. Ersättning
