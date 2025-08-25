Elektriker till aSolar

aSolar AB / Elektrikerjobb / Alingsås
2025-08-25


Visa alla elektrikerjobb i Alingsås, Ale, Vårgårda, Lerum, Bollebygd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos aSolar AB i Alingsås

Vi på aSolar söker nu en elektriker med Auktorisation AL som vill vara med och utveckla våra projekt inom förnybar energi.

Publiceringsdatum
2025-08-25

Om tjänsten
Som elektriker hos aSolar blir du en nyckelperson i arbetet med att installera, driftsätta och utveckla energilösningar för både privat- och företagskunder. Du kommer arbeta nära vårt team med projekt inom solenergi, batterilagring, laddinfrastruktur och reservkraft.

Arbetsuppgifter
• Ansvara för elinstallationer enligt gällande regler och standarder
• Säkerställa kvalitet och dokumentation i projekten
• Delta i projektplanering och installation av solceller, värmepumpar, batterier och reservkraftssystem
• Felsökning, service och kundkontakt

Kvalifikationer
• Auktorisation AL (allmän behörighet lågspänning)
• ECY-certifiering
• Erfarenhet av entreprenad, installation och service
• God förståelse för elsäkerhet och dokumentation
• Social, lösningsorienterad och tycker det är roligt att prova nya saker
Meriterande
• Erfarenhet av värmepumpar, solceller, batterilösningar och reservkraft
• Intresse för hållbara energilösningar och ny teknik
• B-körkort
Vi erbjuder
• En central roll i ett växande bolag inom förnybar energi
• Möjlighet att påverka både arbetssätt och tekniska lösningar
• Utveckling inom framtidens energiteknik
• Trevligt team och bra arbetsmiljö
Om aSolar
aSolar är ett familjeföretag med passion för hållbara energilösningar. Vi arbetar med solceller, energilagring, laddinfrastruktur och smarta energisystem som hjälper både företag och privatpersoner att minska sina kostnader och sin klimatpåverkan. Som familjeföretag värdesätter vi långsiktighet, engagemang och nära relationer - både internt och med våra kunder. Med kompetens och innovation skapar vi energielösningar som gör skillnad, idag och för framtiden.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
Maila oss din ansökan.
E-post: info@asolar.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
aSolar AB (org.nr 559207-9387)
Hakelid 21 (visa karta)
441 93  ALINGSÅS

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9474120

Prenumerera på jobb från aSolar AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos aSolar AB: