Elektriker till aSolar

2025-10-02
Letar du efter ett arbete där du får bidra till en hållbar framtid och samtidigt vara en del av ett företag där vi hjälper varandra att lyckas?
Vi på aSolar söker nu en elektriker med som vill vara med och utveckla våra projekt inom solenergi, batterilagring, laddinfrastruktur och smarta energisystem.
Därför trivs man på aSolar
Hos oss på aSolar är vi stolta över vår familjära kultur och vår vilja att alltid stötta varandra. Här arbetar vi tillsammans för att nå gemensamma mål och driva utvecklingen framåt. Som ny medarbetare får du tidigt känna av vår gemenskap, och vi värdesätter en prestigelös arbetsmiljö där alla bidrar och blir sedda.
Din roll hos oss
Som elektriker blir du en nyckelperson i våra projekt. Du ansvarar för att installera, driftsätta och kvalitetssäkra energilösningar för både privat- och företagskunder.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Elinstallationer enligt gällande regler och standarder
Driftsättning av solceller, laddstationer, batterilagring och reservkraft
Felsökning, service och dokumentation
Kundkontakt och överlämning av färdiga anläggningar, inklusive utbildning
Arbetet sker till stor del självständigt ute hos kund, men vissa moment genomförs tillsammans med kollegor. Därför söker vi dig som trivs både med eget ansvar och med att samarbeta i team.
Vi söker dig som
Har Auktorisation AL (allmän behörighet lågspänning)
Har utbildning inom el och minst tre års erfarenhet som elektriker
Är certifierad elektriker (exempelvis med ECY-certifikat eller likvärdigt)
Har B-körkort och goda kunskaper i svenska, tal och skrift
Är social, lösningsorienterad och tycker det är roligt att utvecklas inom ny teknik
Meriterande erfarenhet:
Solcellsanläggningar, batterilösningar, laddinfrastruktur eller värmepumpar
Entreprenad, service och kundkontakt
Intresse för hållbara energilösningar
Vi erbjuder
En central roll i ett växande företag inom förnybar energi
Möjlighet att påverka arbetssätt och tekniska lösningar
Utveckling inom framtidens energiteknik
En trygg arbetsmiljö med ett engagerat team
Låter det intressant
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation till info@asolar.se
så snart som möjligt.
Om aSolar
aSolar är ett familjeföretag med passion för hållbara energilösningar. Vi arbetar med solceller, energilagring, laddinfrastruktur och smarta energisystem som hjälper företag och privatpersoner att minska sina kostnader och sin klimatpåverkan. Som familjeföretag värdesätter vi långsiktighet, engagemang och nära relationer både internt och med våra kunder.
