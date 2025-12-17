Elektriker Folksol (Solceller, batterier & laddboxar)
2025-12-17
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
Om tjänsten
Vill du jobba praktiskt med framtidens energilösningar? Som elektriker hos Folksol arbetar du med installation och service av solceller, batterilagring och laddinfrastruktur till villor och fastigheter i Stockholmsområdet. Vi fokuserar på kvalitet, säkerhet och långsiktighet i allt vi gör.Dina arbetsuppgifter
AC-anslutning av solcellsanläggningar
Installation och driftsättning av växelriktare
Installation av batterilagring och laddboxar
Felsökning, kabeldragning och mätarskåpKvalifikationer
Utbildad elektriker (ECY eller motsvarande)
Erfarenhet av installation eller service
B-körkort
Lösningsorienterad och noggrann
Meriterande: erfarenhet av solceller, batterier eller energilösningar
Vi erbjuder
Arbete i en framtidsbransch med stark efterfrågan
God lön och schyssta villkor
Personlig utveckling inom grön teknik
Så ansöker du
Skicka din ansökan eller en kort presentation till karriar@folksol.se
. Vi går igenom ansökningar löpande, så skicka in så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
E-post: karriar@folksol.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Folksol Stockholm AB
(org.nr 559367-9748), https://folksol.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
