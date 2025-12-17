Elektriker Folksol (Solceller, batterier & laddboxar)

Folksol Stockholm AB / Installationselektrikerjobb / Täby
2025-12-17


Visa alla installationselektrikerjobb i Täby, Vallentuna, Upplands Väsby, Danderyd, Sollentuna eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Folksol Stockholm AB i Täby

Publiceringsdatum
2025-12-17

Om tjänsten
Vill du jobba praktiskt med framtidens energilösningar? Som elektriker hos Folksol arbetar du med installation och service av solceller, batterilagring och laddinfrastruktur till villor och fastigheter i Stockholmsområdet. Vi fokuserar på kvalitet, säkerhet och långsiktighet i allt vi gör.

Dina arbetsuppgifter
AC-anslutning av solcellsanläggningar
Installation och driftsättning av växelriktare
Installation av batterilagring och laddboxar
Felsökning, kabeldragning och mätarskåp

Kvalifikationer
Utbildad elektriker (ECY eller motsvarande)
Erfarenhet av installation eller service
B-körkort
Lösningsorienterad och noggrann
Meriterande: erfarenhet av solceller, batterier eller energilösningar

Vi erbjuder
Arbete i en framtidsbransch med stark efterfrågan
God lön och schyssta villkor
Personlig utveckling inom grön teknik
Möjlighet att påverka arbetssätt i team som värdesätter kvalitet och nöjda kunder folksol.se

Så ansöker du
Skicka din ansökan eller en kort presentation till karriar@folksol.se. Vi går igenom ansökningar löpande, så skicka in så snart som möjligt. folksol.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
E-post: karriar@folksol.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Folksol Stockholm AB (org.nr 559367-9748), https://folksol.se

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9651013

Prenumerera på jobb från Folksol Stockholm AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Folksol Stockholm AB: