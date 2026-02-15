Elektriker
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
Kristianstad
Elektriker sökes - heltid | VÄ EL AB | Kristianstad
VÄ EL AB är ett lokalt elinstallationsföretag i Kristianstad som arbetar med installation, service och underhåll inom lantbruk, hushåll och industri. Vi värdesätter kvalitet, säkerhet och god kundkontakt och söker nu en behörig elektriker som vill bli en del av vårt team.
Vi erbjuder en heltidstjänst som tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.Publiceringsdatum2026-02-15Dina arbetsuppgifter
Installation, service och underhåll av elinstallationer
Felsökning och åtgärd av eltekniska problem
Arbete i lantbruksmiljö, hushåll och industri
Självständigt arbete samt arbete i team
Kundkontakt i samband med serviceuppdragKvalifikationer
BB1-behörighet (krav)
Yrkeserfarenhet som elektriker är meriterande
Erfarenhet av lantbruksmiljö är meriterande, men inget krav
Alternativt: vilja och intresse för arbete i lantbruksmiljö
God social kompetens och servicekänsla
Förmåga att arbeta både självständigt och i grupp
B-körkort (krav)
Flytande svenska i tal och skrift (krav)
Anställningsform:
Tillsvidareanställning
Provanställning: 6 månader
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Arbetsplats: Kristianstad
Ansökan: Skicka din ansökan via e-post till: vaelab@outlook.com
Urval sker löpande.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10
E-post: vaelab@outlook.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vä El AB
