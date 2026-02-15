Elektriker

Vä El AB / Installationselektrikerjobb / Kristianstad
2026-02-15


Elektriker sökes - heltid | VÄ EL AB | Kristianstad

VÄ EL AB är ett lokalt elinstallationsföretag i Kristianstad som arbetar med installation, service och underhåll inom lantbruk, hushåll och industri. Vi värdesätter kvalitet, säkerhet och god kundkontakt och söker nu en behörig elektriker som vill bli en del av vårt team.

Vi erbjuder en heltidstjänst som tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.

Publiceringsdatum
2026-02-15

Dina arbetsuppgifter
Installation, service och underhåll av elinstallationer
Felsökning och åtgärd av eltekniska problem
Arbete i lantbruksmiljö, hushåll och industri
Självständigt arbete samt arbete i team
Kundkontakt i samband med serviceuppdrag

Kvalifikationer
BB1-behörighet (krav)
Yrkeserfarenhet som elektriker är meriterande
Erfarenhet av lantbruksmiljö är meriterande, men inget krav
Alternativt: vilja och intresse för arbete i lantbruksmiljö
God social kompetens och servicekänsla
Förmåga att arbeta både självständigt och i grupp
B-körkort (krav)
Flytande svenska i tal och skrift (krav)

Anställningsform:
Tillsvidareanställning
Provanställning: 6 månader
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse

Arbetsplats: Kristianstad

Ansökan: Skicka din ansökan via e-post till: vaelab@outlook.com

Urval sker löpande.

Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10
mejl
E-post: vaelab@outlook.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Vä El AB (org.nr 556443-6334)
Televägen 1 (visa karta)
291 62  KRISTIANSTAD

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9743177

