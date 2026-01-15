Elektriker
2026-01-15
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms Elpartner AB i Örebro
, Stockholm
eller i hela Sverige
Är du elektriker med några års erfarenhet och redo för ett uppdrag där noggrannhet och ansvar är A och O? Då kan detta vara helt rätt för dig.
Vi söker elektriker till ett långsiktigt projekt där du jobbar självständigt ute hos kund enligt tydliga rutiner. Arbetsuppgifterna är strukturerade och utförs enligt tydliga rutiner och krav, där kvalitet och noggrannhet är avgörande.
Perfekt för dig som arbetat ungefär 3 år som elektriker och vill utvecklas vidare genom mer ansvar och kundkontakt.
Vi söker dig som:
Har minst 3 års erfarenhet som elektriker
Har B-körkort
Talar svenska
Är noggrann, ansvarstagande och social
Gillar att jobba strukturerat efter satta rutiner
Vi erbjuder:
Bil, verktyg, mobil & arbetskläder tillhandahålls
Start omgående
Arbetstid 07-16
Lön enligt kollektivavtal
Långt projekt (minst 2 år) + goda möjligheter efteråt
Efter projektet kan du fortsätta i nya uppdrag eller bli tillsvidareanställd elektriker hos oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14
Skicka gärna CV och personligt brev via mail, om du har frågor om tjänsten är du välkommen att ringa
E-post: david.g@sthlmselpartner.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Elpartner AB
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryteringsansvarig
Fredrik Blomstedt fredrik.b@sthlmselpartner.se 0709446109
