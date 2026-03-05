Elektriker - Ledande montör

Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB / Installationselektrikerjobb / Göteborg
2026-03-05


Är du en erfaren elektriker med naturligt ledarskap, god struktur och stark kommunikativ förmåga? Trivs du i rollen där du leder arbetet på plats och säkerställer kvalitet i långsiktiga och omfattande projekt? Då kan rollen som Ledande montör hos El-Fast vara rätt nästa steg för dig.
Om rollen
Som ledande montör hos El-Fast har du en central roll i större och längre projekt. Du ansvarar för det dagliga arbetet på plats, leder montörer och säkerställer att arbetet utförs enligt tidplan, ritningar och gällande regelverk.
Rollen kräver tydlig kommunikation, både internt i teamet och externt mot kund, projektledning och andra yrkesgrupper. Arbetet kan periodvis vara monotont, vilket ställer krav på struktur, noggrannhet och uthållighet - kvalitet och tempo ska hållas hela vägen från start till slut.

Publiceringsdatum
2026-03-05

Dina arbetsuppgifter
Leda och fördela det dagliga arbetet i projekt

Säkerställa kvalitet, arbetsmiljö och efterlevnad av regler

Kommunikation med projektledning, kunder och underentreprenörer

Praktiskt arbete som elektriker parallellt med ledarrollen

Följa upp tidplaner, material och utförande

Dokumentation och egenkontroller

Vi söker dig som
Är fullbetald elektriker med gedigen erfarenhet

Har tidigare arbetat som ledande montör eller i motsvarande roll

Är trygg i att leda andra och fatta beslut på plats

Har mycket god kommunikativ förmåga

Är strukturerad, noggrann och klarar av repetitiva arbetsmoment över tid

Förstår vikten av planering i långa projekt

Har B-körkort

Talar och skriver svenska obehindrat

Om El-Fast
El-Fast är ett väletablerat elinstallationsföretag i Göteborg med starkt fokus på kvalitet, struktur och kundnöjdhet. Företaget är topprankat på RECO med Göteborgs högsta kundnöjdhet, ett resultat av yrkesstolthet, tydlig kommunikation och väl genomförda projekt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7334559-1875188".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB (org.nr 556757-0139), https://careers.wrkfrc.se
Arendals Skans 33 (visa karta)
418 79  GÖTEBORG

Arbetsplats
Wrkfrc

Jobbnummer
9778589

