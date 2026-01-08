Electrician for Datacenter
Cbre Gws Sweden AB / Supportteknikerjobb / Sigtuna Visa alla supportteknikerjobb i Sigtuna
2026-01-08
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cbre Gws Sweden AB i Sigtuna
, Upplands Väsby
, Sollentuna
, Täby
, Solna
eller i hela Sverige
Vi söker en driven och erfaren elektriker som vill vara en del av vårt team och bidra till att säkerställa en stabil och effektiv drift av vårt moderna datacenter. Publiceringsdatum2026-01-08Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du att ansvara för ett brett spektrum av eltekniska uppgifter, både planerade och akuta, för att garantera högsta möjliga tillgänglighet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
* Service och underhåll: Utföra service, underhåll och reparationer av elinstallationer, eldistribution och övrig utrustning i datacentret.
* Planering och kalkylering: Ta fram kalkyler och planer för ställverksservice och andra komplexa elarbeten.
* UPS-system: Utföra batteribyten och underhåll på UPS-system.
* Felavhjälpning: Identifiera och åtgärda fel i elsystem och utrustning genom noggranna felorsaksutredningar.
* Ad-hoc elarbeten: Utföra mindre, oplanerade elarbeten som uppstår i den dagliga driften.
* Operatörsarbete: Vid behov arbeta i skift som Operatör och övervaka datacentrets kontrollsystem (SCADA/BMS).
Kvalifikationer:
* Gedigen erfarenhet som serviceelektriker.
* Erfarenhet av underhåll och service av ställverk.
* Erfarenhet av batteribyten och underhåll av UPS-system.
* Förmåga att självständigt utföra felorsaksutredningar och åtgärda problem.
* B-körkort är starkt rekommenderat
* God svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande:
* Erfarenhet av arbete i datacenter eller liknande kritisk infrastruktur.
* Kunskap inom Byggnadsautomation (BMS/SCADA).
* Kunskap inom Kyla, Ventilation, Brandskydd och Säkerhetssystem.
* Relevant certifiering inom elsäkerhet (ex. ESA och AMS).
Vi söker en person som är:
* Självgående och initiativrik.
* Problemlösande och analytisk.
* Noggrann och kvalitetsmedveten.
* Samarbetsvillig och kommunikativ.
* Flexibel och beredd att arbeta i skift vid behov.
Vi erbjuder:
* En spännande och utmanande roll i en dynamisk bransch.
* Möjlighet till personlig och professionell utveckling.
* En arbetsplats med engagerade och kompetenta kollegor.
* Friskvårdsbidrag 3 500 kr
* Personlig träningsplan och utveckling i jobbet
CBRE är världens största kommersiella fastighets- och investeringsföretag. På CBRE är vår passion att leverera marknadsledande fastighetsrelaterade tjänster som bidrar till våra kunders framgång! CBRE Global Workplace Solutions (GWS) i Sverige är ett affärsområde med ca 650 medarbetare som levererar integrerade tjänster inom fastighetsservice, projekt och rådgivning. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "252714". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cbre Gws Sweden AB
(org.nr 556991-2628) Arbetsplats
Cbre Kontakt
Sara Tamadon Nejad Sara.TamadonNejad@cbre.com Jobbnummer
9674508