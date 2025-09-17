Electrical Systems Architect till Tecnau i Ljungby
Head Consulting Group Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Ljungby Visa alla maskiningenjörsjobb i Ljungby
2025-09-17
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Head Consulting Group Sweden AB i Ljungby
, Älmhult
, Alvesta
, Värnamo
, Markaryd
eller i hela Sverige
På Tecnau i Ljungby är vi stolta över vår starka gemenskap och hur vi hjälps åt att driva tekniken framåt. Nu står vi inför en pensionsavgång och söker dig som vill bli en del av vårt team som Electronic Systems Architect. Hos oss får du växa inom styrsystem och automation, samtidigt som du får arbeta nära kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap och erfarenhet. Tillsammans bygger vi både teknik och framtid - och vi hoppas att just du vill vara med.
Om Tecnau - det här är vi
Tecnau AB utvecklar och tillverkar maskiner och lösningar för pappershantering inom den digitala tryckeriindustrin. Vi utvecklar och marknadsför en komplett produktportfölj med maskiner för pappershantering, kameramonitorering och efterbearbetning inom digital print.
Vi har över 80 patent globalt och våra lösningar är installerade i en rad olika branscher världen över för att effektivisera verksamheten inom printindustrin och den grafiska marknaden. Våra kunder består av banker, försäkringsbolag, utbildningsväsen, myndigheter, grafisk bokproduktion, fotobokstillverkare och telekombolag. Vi är totalt cirka 220 medarbetare placerade i Europa, Asien och USA. I Ljungby är vi cirka 60 glada medarbetare som väntar på dig!
Om tjänsten
Tecnau är ett internationellt och teknikdrivet bolag med en stark familjär atmosfär. Vi har ett tydligt fokus på utveckling och många av oss jobbar på just utvecklingsavdelningen.
Som Electronic Systems Architect blir du en viktig del av teamet på utveckling. Vi vågar lova dig en intressant och utmanande vardag, i nära samarbete med kollegor på avdelningen och med andra funktioner på företaget, där du får möjlighet att vara med och påverka. I rollen arbetar du självständigt och maskinnära med att välja och konstruera el- och drivsystem tillsammans med styr- och säkerhetssystem för våra produkter. Du testar, provar och supporterar dina lösningar i labbmiljö samt hos våra kunder och partners. Du är också en viktig kugge i en spännande utveckling av våra nya plattformar för styrsystem och användargränssnitt. Vi använder oss av både egenutvecklade och kommersiella styrsystem.
Då vi är en internationell organisation förekommer resor och samarbete med våra kollegor och partners globalt.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Ljungby. Tillträde sker enligt överenskommelse, men gärna så snart som möjligt. För att behålla trivsel och vår goda sammanhållning uppskattas att arbetet utförs på plats, men självklart erbjuder vi möjlighet att till viss del arbeta på distans.
Vem är du som vi letar efter?
Vi söker dig med bred teknisk kompetens. Du har ett stort intresse för teknik och en god teknisk förståelse.
Vi tror att du har någon form av teknisk utbildningsbakgrund, gärna med inriktning mot industriella styr- och drivsystem. Alternativt har du förvärvat motsvarade kunskaper genom arbetslivserfarenhet.
Du har god erfarenhet av utveckling och programmering av styrsystem. Om du dessutom har erfarenhet av projektledning och typgodkännanden ser vi det som klart meriterande.
Då vi är en internationell organisation kommunicerar du obehindrat på såväl svenska som engelska, både vad gäller tal och skrift.
Det här erbjuder vi dig
Vi erbjuder en gedigen och långsiktig introduktion där du får möjlighet att gå bredvid nuvarande medarbetare. Du ges möjlighet att utveckla dina tekniska färdigheter och vara en del av ett engagerat och kunnigt team. Gemenskapen är viktig hos oss på Tecnau och här kommer du jobba i en inkluderade miljö med en närvarande chef och konkurrenskraftiga förmåner. Vi är en platt organisation, har nära till beslut och gillar att ha kul på jobbet. Dessutom bjuder vi våra medarbetare på frukost varje morgon.
Frågor & ansökan
Tecnau har valt att samarbeta med Head Consulting Group i denna rekrytering och det är till dem du skickar din ansökan.
Om du har frågor om företaget eller om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Niclas Fagerlund på telefon 0738 - 01 04 46 alternativt på e-post niclas.fagerlund@headconsulting.se
.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Välkommen med din ansökan!
För den här rekryteringen har Tecnau gjort sitt val av rekryteringspartner och undanber sig erbjudanden från CV-leverantörer eller rekryteringsföretag. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Head Consulting Group Sweden AB
(org.nr 559068-8346) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Senior Rekryteringskonsult
Niclas Fagerlund niclas.fagerlund@headconsulting.se 0738010446 Jobbnummer
9513418